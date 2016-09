Schule liefert Strom Durch ein Blockheizkraftwerk spart die Kötitzer Oberschule nicht nur Kohlendioxid, sondern auch 1 300 Euro Heizkosten.

Der Schulleiter Mathias Müller zeigt einen Teil der Technik, die zum neuen Blockheizkraftwerk im Keller der Oberschule Kötitz gehört. Damit spart die Stadt Betriebskosten. © Norbert Millauer

Wo früher der Kohlenkeller war – wo auch die Schüler mit schippen mussten, wie sich Bürgermeister Thomas Schubert erinnert – steht nun die neuste Heiztechnik. Das Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Damit kann der gesamte Schulkomplex mit dem ehemaligen Rathaus und dem Erweiterungsbau versorgt werden. Und die Nachbarn bekommen auch noch etwas ab. Denn die Schule braucht nur rund 60 Prozent des produzierten Stroms. Der überschüssige wird ins öffentliche Netz eingespeist. Damit können laut Stadtwerke Elbtal etwa 20 Haushalte versorgt werden.

Die Stadtwerke haben in den vergangenen Wochen das kleine Kraftwerk in die Schule gebaut und dabei einen fünfstelligen Betrag investiert. Die Stadt hat für den nötigen Gasanschluss und den Ausbau des alten Heizölkessels rund 15 000 Euro ausgegeben. Diese Investition mit eingerechnet, können in den ersten zehn Jahren jährlich rund 1 300 Euro an Heizkosten gespart werden. Ab dem elften Jahr sind es 2 800 Euro, wie Stefan Sári vom Schulamt der Stadt ausgerechnet hat. Selbst wenn der Ölpreis niedrig ist, sei das BHKW günstiger. „Das lohnt sich nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht“, so Sári.

Denn das Heizkraftwerk schont die Umwelt. Allein die Oberschule in Kötitz spart so jährlich rund 40 Prozent Kohlendioxid ein. Das sind rund 60 Tonnen. Zum Vergleich: Das jährliche Pro-Kopf-Aufkommen für jeden Bürger, das durch Energieverbrauch, Ernährung oder Verkehr entsteht, liegt bei fast zwölf Tonnen. Die Anlage wird bei vollem Schulbetrieb 80 000 Kilowattstunden Strom und 160 000 Kilowattstunden Wärme liefern.

Um die Technik des Blockheizkraftwerkes muss sich die Stadt in Zukunft nicht kümmern. Die Stadtwerke überwachen alles aus der Ferne, kaufen das Gas ein und bestellen den Schornsteinfeger. Die Vergütung für den verkauften Strom erhalten zwar die Stadtwerke. Laut der Geschäftsführerin Annette Müller-Bühren werden die Einnahmen aber verrechnet und senken so den Preis, den Coswig zahlen muss.

Rund 24 000 Euro kostete die Ölheizung inklusive Wartung bisher pro Jahr und hatte nicht viele Vorteile, wie Schulleiter Mathias Müller erklärt. Kurz nach der Wende eingebaut, war sie technisch verschlissen. „Wir hätten sie sowieso erneuern müssen“, erklärt Stefan Sári. Mit dem Ausbau des alten Öltanks kann ein zusätzlicher Lagerraum in der Schule geschaffen werden.

Für die Stadtwerke Elbtal ist es das dritte BHKW. Das Rathaus in Radebeul und die Grundschule Naundorf werden so bereits mit Energie versorgt. „Für drei weitere befinden wir uns in Gesprächen“, so Annette Müller-Bühren. Für die Stadtwerke sei die Wärmeerzeugung ein neues Geschäftsfeld, um die Ergebnissituation zu stabilisieren, erklärt die Geschäftsführerin. In Coswig sei es von der Idee bis zur Umsetzung besonders schnell gegangen. „Im Frühjahr gab es die ersten Gespräche“, so Müller-Bühren.

Am gestrigen Dienstag konnte das BHKW an Bürgermeister und Schulleiter übergeben werden. „Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt“, sagte Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos). Denn besonders die Beheizung von Schulen sei ein großes Thema. Die innerstädtischen Schulen von Coswig werden durch das Fernwärmenetz versorgt, das Bildungszentrum mit Gas, in der Brockwitzer Schule steht aber zum Beispiel auch noch eine alte Ölheizung. Laut Sári wird gerade geprüft, ob diese ebenfalls ersetzt werden kann.

