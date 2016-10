Schule in Krögis künftig zu klein? Wegen steigender Schülerzahlen müsse erweitert werden, sagen Schulleiterin und Elternrat. Doch das scheint aussichtslos.

Reicht nach Ansicht von Schulleitung und Elternrat nicht mehr aus: Das Gebäude der Ganztagsschule in Krögis. Es soll erweitert werden, doch es fehlt an einer grundlegenden Voraussetzung. © Anne Hübschmann

Lehrer und Elternrat der Ganztagsschule in Krögis schlagen Alarm. Wegen steigender Schülerzahlen sei das Gebäude viel zu klein, es würden zusätzliche Klassenräume benötigt. Der Gemeinderat hat bereits ein Konzept erstellt. Man hoffte auf Fördergeld auf dem Programm „Brücken der Zukunft“. Geld kommt zwar, aber lediglich 220 000 Euro. Für die Erweiterung wären aber rund eine Million Euro nötig.

„Schon 2005, als die Schule umfassend saniert wurde, wussten wir, dass die Räume nicht ausreichen. Aber eine Erweiterung ist illusorisch. Selbst wenn es Fördermittel vom Kultusministerium geben sollte, scheitern wir am Eigenanteil“, sagt Bürgermieser Uwe Klingor (CDU). Dabei sei es völlig egal, ob es 40, 60 oder 80 Prozent Zuschuss gebe. Die Gemeinde, die praktisch pleite ist, hat kein Geld für eine Schulerweiterung.

Laut Gesetz ist sie als Schulträger aber dafür verantwortlich, das Schulgebäude mit den erforderlichen Räumen entsprechend der vorhandenen schulpflichtigen Kinder auszustatten. Das hat jetzt noch einmal die Sächsische Bildungsagentur festgestellt. Diese sah noch im Juli dieses Jahres keinen Bedarf, die Schule zu erweitern. Das Schulgebäude besitze fünf Klassenräume, je einen Fachunterrichtsraum für Musik und für Kunst, einen Fachunterrichtsraum Computer sowie einen Werkraum. Hinzu käme eine kleinere Aula und eine größere Lehrwerkstatt. Musik- und Kunstraum könnten bei Bedarf als Klassenzimmer genutzt werden. „Zusätzliche Räume für das Ganztagsangebot sind nicht zwingend erforderlich. Insofern gäbe es keine Möglichkeit, für den geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule staatliche Fördermittel zu gewähren“, hieß es im Juli.

Im September ist alles anders. Es sei mit einem kleinen Zuzugsüberschuss zu rechnen, damit sei eine geringfügige Erhöhung der Schülerzahlen zu erwarten, heißt es jetzt nach einem Gespräch mit Schule, Eltern, Gemeinde und Landratsamt. Damit werde auch zeitweise eine Zweizügigkeit – also zwei Klassen pro Jahrgangsstufe – nicht ausgeschlossen. Finanzielle Unterstützung für den Schulhausausbau könne könne jedoch nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel erfolgen, heißt es aus der Bildungsagentur.

Den plötzlichen Umschwung erklärt Schulleiterin Ute Diebler damit, dass der Agentur bisher falsche Zahlen, nämlich die von 2004, vorlagen. Inzwischen habe man die aktuellen Zahlen. Doch statt Geld gibt es einen anderen Vorschlag. Wenn das Schulgebäude zu klein sei, müsse man eben die Schulbezirke ändern, heißt es jetzt aus Dresden. Das heißt, die Schulbezirke würden vorübergehend aufgelöst und Grundschüler aus der Gemeinde müssten dann beispielsweise in Raußlitz oder Nossen unterrichtet werden.

Für Schulleiterin Ute Diebler ist das nicht hinnehmbar. „Mir fehlt in dieser Angelegenheit die Unterstützung des Gemeinderates“, kritisierte sie. Der wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Es ist schlicht und ergreifend unfair, irgendeinem Gemeinderat vorzuwerfen, sich nicht für die Grundschule einsetzen. Aber wir können kein Geld zaubern“, sagt Gemeinderat Hans-Joachim von Zahn (Bürger für Käbschütztal). Frau Diebler sei selbst jahrelang Gemeinderätin gewesen, wisse deshalb, was sie in dieser Funktion tun oder eben auch nicht tun könne. „Im Unterschied zu damals konnten Sie jedoch aus dem Vollen schöpfen. Wir können heute nur noch die Miesen verwalten“, so Hans-Joachim von Zahn.

Eine Erweiterung der Schule war schon vor einigen Jahren geplant, als es darum ging, die Gemeinde Käbschütztal an Meißen anzugliedern. Danach sollte die Gemeindeverwaltung geschlossen und die dortigen Räume als Klassen- oder Hortzimmer genutzt werden. Das waren sie bereits, ehe die Gemeindeverwaltung einzog. Doch diese Variante ist jetzt auch vom Tisch, nachdem Meißen es ablehnte, Käbschütztal anzugliedern.

Kritiker halten den Erweiterungsplänen entgegen, dass mit Schülerzahlen operiert werde, die so nicht zuträfen. So sei eine große Zahl von Flüchtlingskindern als neue Schüler eingeplant worden. Doch seit kaum noch Flüchtlinge kommen, blieben auch derartige Schüler aus.

zur Startseite