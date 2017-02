Schule hat neue Leiterin Katrin Heidrich führt jetzt die Oberschule Rödertal in Großröhrsdorf.

Die Oberschule Rödertal hat eine neue Leiterin. © Archiv

Die Pädagogin Katrin Heidrich übernimmt ab sofort die Leitung der Oberschule Rödertal in Großröhrsdorf. Die erfahrene Pädagogin besitzt die Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, Russisch und Ethik. Zuletzt war sie an der Oberschule in Oderwitz tätig und arbeitete langjährig in der Lehrerausbildung. Fast ein Viertel Jahrhundert lang lenkte zuvor die Bretnigerin Monika Maßwig die Geschicke der Mittelschule und späteren Oberschule als Leiterin. Sie ging Ende Juni des Vorjahres in den Ruhestand. Katrin Heidrich tritt die Nachfolge Monika Maßwigs an. (SZ/ha)

