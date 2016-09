Schule halb und halb Die Grundschule Hainsberg wird bei vollem Betrieb saniert. Jetzt ist eine Etappe geschafft.

„Wir bauen hier die Zukunft.“ Oberbürgermeister Uwe Rumberg schlug zum Richtfest am Mittwoch symbolisch einen Nagel in den fertigen neuen Dachstuhl. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Eine Schulleiterin muss manchmal pragmatisch sein. Bei Sybille Behrisch, Schulleiterin an der Hainsberger Geschwister-Scholl-Grundschule, sind diese Eigenschaften gerade voll gefragt. Denn das Gebäude an der Richard-Wolf-Straße ist momentan halb Schule, halb Baustelle. Für rund 3,7 Millionen Euro wird das Gebäude noch bis zu den kommenden Sommerferien saniert. Mit dem Richtfest am Mittwoch und der Fertigstellung des neuen Dachstuhls ist eine wichtige Etappe geschafft.

„Wir haben eine Vereinbarung, dass laute Arbeiten erst ab 13.30 Uhr beginnen“, sagt Behrisch. „Ansonsten sind wird durch Wände von der Baustelle abgeschirmt. Das funktioniert ganz gut. Und wenn es doch mal zu laut wird, gehen wir eben zu den Bauarbeitern.“ Der Unterricht findet zurzeit noch auf einem Gang im Erdgeschoss statt, in dem noch keine Bauarbeiten zugange sind. Ansonsten sind fünf Grundschulklassen in das benachbarte Hortgebäude ausgewichen. Trotzdem überwiege aber die Aussicht auf die Verbesserung ab kommendem Sommer, so Behrisch.

Denn die Arbeiten sind dringend nötig. Vor dem Baustart im Juni an der Richard-Wolf-Straße hatte die Stadtverwaltung mehrere Varianten geprüft: eine Sanierung, ohne das Gebäude zu erweitern, mit einer teilweisen Erweiterung und mit einer Aufstockung eines Geschosses. Da in allen Varianten das vorhandene Dach ersetzt werden müsste, entschied sich das Rathaus für den Bau eines neuen Obergeschosses auf das Haus aus den 60er-Jahren – so haben die Schüler mehr Platz.

Zusätzliche Etage aufgesetzt

Momentan lernen in dem Grundschulgebäude und in dem Oberschulgebäude nebenan 459 Schüler in acht Grundschul- und elf Oberschulklassen. Mit dem neuen Geschoss wird die Schule um 676 Quadratmeter erweitert. Geplant ist, in den Räumen fehlende Sanitäranlagen und ein Computerkabinett für die Grundschüler unterzubringen. Die anderen neuen Räume sollen von den Oberschülern genutzt werden. Außerdem wird die gesamte Schule grundlegend saniert und bekommt neue Fenster, Türen, Toiletten, Leitungen und eine neue wärmegedämmte Fassade.

Um dem Haus eine Etage aufzusetzen, wurde der alte Dachstuhl abgerissen und durch einen neuen samt einer zusätzliche Etage ersetzt. Nun laufen dort bereits die Dachdeckerarbeiten, genauso der Einbau einer neuen Treppe im vorhandenen Treppenhaus, die Elektroarbeiten, Heizungs- und Sanitärarbeiten und die Installation neuer Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss. Als Nächstes steht das Anbringen der Wärmedämmung sowie der Bau eines Aufzugschachtes an.

Bis zu den Winterferien im Februar sind dann das neue Geschoss und das erste Stockwerk fertig. Die Schüler wechseln vom Erdgeschoss in den ersten Stock, die Bauarbeiter hingegen ins Erdgeschoss.

Als Letztes wird in den Sommerferien 2017 dann der Speisesaal der Grundschule saniert. Zum Start für das Schuljahr 2017/2018 soll alles fertig sein. Von den Umbaukosten werden etwa 1,4 Millionen Euro durch Fördermittel des Freistaats finanziert. Die Stadt geht derzeit nicht davon aus, dass es zu nennenswerten Kostensteigerungen kommt. Mittelfristig will die Stadt auch das in die Jahre gekommene Oberschulgebäude komplett sanieren. Konkrete Pläne, wann die Bauarbeiten dort beginnen, gibt es aber noch nicht.

zur Startseite