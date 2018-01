Schule Großbauchlitz evakuiert Die Brandmeldeanlage hat Alarm ausgelöst. Kinder und Personal kamen wegen der Kälte in der Turnhalle unter.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Döbeln/Großbauchlitz. Am Mittwochmorgen rückte auf dem Gelände der Großbauchlitzer Oberschule und Kita die Döbelner Feuerwehr an. Um 8.47 Uhr löste eine Brandmeldeanlage Alarm aus. Die Kameraden waren mit 13 Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Mädchen und Jungen der Grundschule und der Kita kamen mit ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen wegen der Kälte in der Turnhalle unter.

Das war für die Kinder schon ganz schön aufregend. Die Erwachsenen erklärten ihnen, was passiert, sodass die Kinder dann ganz ruhig, nachdem die Feuerwehrleute vor Ort alles kontrolliert und nichts gefunden hatten, wieder in die Räume der Schule und der Kita zurückkehren konnten.

Die Feuerwehrleute waren bereits am späten Dienstagabend im Einsatz. Ihre Hilfe wurde kurz vor 23 Uhr in der Grimmaische Straße benötigt, um den Rettungsdienst beim Heruntertragen einer Person durchs Treppenhaus zu unterstützen. (DA)

