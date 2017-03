Schule gewinnt gegen Freistaat Nach langem Rechtsstreit muss das Land nun zahlen. Vorher haben Eltern die evangelische Schule Coswig mit finanziert.

An der Evangelischen Schule an der Weststraße lernen sowohl Grund- als auch Oberschüler. Weil der Freistaat dafür nicht sofort Fördermittel zahlen wollte, hat der Schulverein geklagt. © Norbert Millauer

Eine Schule zu betreiben, kostet Geld. Lehrer müssen bezahlt, das Gebäude erhalten und die Lehrmittel gekauft werden. Da kommt eine nicht unerhebliche Summe zusammen, wie Anett Schenke erklärt. Sie ist Vorsitzende des Evangelischen Schulvereins in Coswig und der musste in den vergangenen Jahren den Schulbetrieb zum Teil ohne Mittel des Freistaates stemmen. Dagegen wehren sich die Coswiger seit Jahren vor Gericht. Und in der vergangenen Woche bekamen sie auch in zweiter Instanz Recht. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied, dass der Freistaat rückwirkend rund 400 000 Euro an die Schule überweisen muss. Auch die Kosten des Verfahrens trägt der Freistaat. Der Schulverein müsse die gesetzliche Wartezeit auf Finanzhilfen nicht zweimal durchlaufen. „Wir sind erleichtert“, so die Vereinschefin. Allerdings glaube sie erst an den Erfolg, wenn das Geld auch wirklich auf dem Konto ist.

Ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, kann die Bildungsagentur noch nicht sagen. Dies wird laut Sprecherin Petra Nikolov erst entschieden, wenn das abgefasste vollständige Urteil mit den maßgeblichen Entscheidungsgründen vorliegt.

Schon vor zwei Jahren urteilte das Verwaltungsgericht in Dresden zugunsten des Schulvereins. Doch der Freistaat zog in die nächste Instanz. Das erneute Urteil bestätige das zentrale Gründungsanliegen der freien Schule, so Anett Schenke. Die Führung einer einheitlichen Ersatzschule in freier Trägerschaft für die Klassenstufen 1 bis 10.

Hintergrund des Streits: 2007 gründete der Schulverein zunächst eine Grundschule. Drei Jahre lang musste die Einrichtung beweisen, dass sie aus eigener Kraft existieren kann. Diese Frist hat der Freistaat gesetzt, um die Hürde zur Gründung privater Schulen möglichst hoch zu halten. Danach gab es Fördergelder vom Freistaat.

2011 wurde die Mittelschule eröffnet. Für diese beantragte man die direkte Förderung. Das wurde jedoch vom Freistaat Sachsen abgelehnt und die Schule musste sich wiederum die ersten Jahre selbst finanzieren. Das funktionierte vor allem durch die Hilfe der Eltern. „Wir haben die ersten Jahre mit Spendengeldern und Krediten, für die die Eltern und die Kirchgemeinde Bürgschaften übernommen haben, überbrückt“, so Anett Schenke. Die Kredite würde man gern zurückzahlen. Auf das monatliche Schulgeld, das die Eltern zahlen, hat das Urteil keine Auswirkung.

Nur weil die Grundschule viel Zuspruch findet, muss das nicht automatisch für die Oberschule gelten, argumentiert die Bildungsagentur. Dafür seien Grund- und Oberschule in ihren Lehr- und Lerninhalten sowie den zu erreichenden Abschlüssen zu unterschiedlich, erklärt Petra Nikolov von der Bildungsagentur.

In Coswig ist die Idee hinter der Schulgründung – gemeinsames Lernen von der Einschulung bis zum Realschulabschluss – laut der Vereinsvorsitzenden aufgegangen. „Es gibt natürlich Schüler, die aufs Gymnasium wechseln. Aber 60 bis 70 Prozent bleiben bei uns.“ In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine 10. Klasse, die ersten Realschulprüfungen stehen an.

Durch die freie Trägerschaft ist die Schule auch freier in ihren Entscheidungen. In jeder Klasse sitzen zum Beispiel maximal 23 Schüler. „Die Kinder arbeiten viel selbstständig“, sagt Anett Schenke. Und die Haupt- und Realschüler werden nicht getrennt. Der christliche Glaube spielt im Schulleben zwar eine Rolle, aber die Schule steht glaubens- und religionsunabhängig allen Kindern offen.

