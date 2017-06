Schule für zwei Jahre im Container Ab nächstem Jahr wird die Questenbergschule saniert. Der Bauausschuss hat sich jetzt für einen Übergangsstandort entschieden.

Statt Garagen sollen hier bald Container stehen. Mit dem Standort am Mühlweg kann sich auch die Schulleitung anfreunden. © Claudia Hübschmann

Mit dem Übergangsstandort für ihre Schule kann sich auch die derzeit stellvertretende und zukünftige Schulleiterin Ines Wackwitz anfreunden. „Das ist schon eine gute Möglichkeit, das ist von der Stadt gut durchdacht“, sagt sie. Am Mühlweg, wo derzeit noch Garagen stehen, sollen die Kinder der Questenbergschule ab kommendem Sommer für zwei Jahre unterrichtet werden. So lange, bis die Questenbergschule saniert ist. Die mobile Schule soll 2,5-zügig ausgelegt werden. Zuvor muss den Garagenmietern gekündigt werden.

Nicht immer ging es zwischen Stadt und Schule so harmonisch zu. „Die Organisatoren haben uns jetzt mit ins Boot geholt“, sagt die Schulleiterin. Doch dafür musste die Schule kämpfen. Denn zunächst wollte die Stadt den alten Standort am Questenberg aufgeben und eine ganz neue Schule bauen. Dafür kam auch das Grundstück Höroldtstraße infrage, direkt neben dem jetzt angedachten Übergangsstandort Mühlweg. Doch Schule und Eltern wehrten sich erfolgreich, sodass nun der alte Standort saniert und ausgebaut wird.

Dass die Stadt das Grundstück Höroldtstraße trotzdem kaufte, als es schon nicht mehr für die Schule infrage kam, sorgte damals für Streit. Auch beim letzten Bauausschuss, als der Containerstandort Mühlweg beschlossen wurde, kam das Thema kurz wieder hoch. Denn die Höroldtstraße 3 kann wegen der dort nötigen Altlastensanierungen auch nicht kurzfristig als Übergangsstandort genutzt werden.

„Ich frage mich, warum wir das Grundstück trotzdem gekauft haben“, so Heiko Schulze (Freie Bürger/SPD/Grüne). Das habe man sich schon damals gefragt, so die Antwort aus den anderen Fraktionen. Nach wie vor ist nicht klar, was die Stadt damit anfangen will. Um die Altlasten zu beseitigen, will sie über das Förderprogramm Brachflächenrevitalisierung Mittel beim Freistaat beantragen. „Dieser Verfahrensweg nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch und lässt sich nicht direkt umsetzen“, heißt es in dem Beschluss für den Standort Mühlweg. Das dortige Grundstück gehört der Stadt bereits.

Schulleiterin Wackwitz hatte ursprünglich einen anderen Standort für die Übergangsschule favorisiert: das Grundstück der alten Molkerei an der Karl-Niesner-Straße. Die Triebischtalschule, deren Turnhalle genutzt werden soll, liegt dort näher. „Wir müssen da mit den Kindern hinlaufen, das dauert mit Grundschülern.“ Doch auch an der Karl-Niesner-Straße sind Altlasten im Boden.

Der Standort am Mühlweg hat aber auch Vorteile. Denn zur Kita gegenüber gehört auch ein Sportplatz, sodass im Sommer im Freien geturnt werden kann. Der Sportunterricht wird trotzdem von drei auf zwei Wochenstunden gekürzt, auch bei der Triebischtalschule soll es Kürzungen geben, so Ines Wackwitz. Sie befindet sich jetzt in Verhandlung mit der Stadt, wie die Container aufgebaut werden sollen. „Wir haben ein Mitspracherecht“, sagt sie. Beispielsweise was die Ausstattung und die Größe der Speiseräume sowie das Außengelände angeht. „Das muss alles mit bedacht werden.“ Neben dem Standort Mühlweg gibt es eine Freifläche, die ebenfalls genutzt werden soll.

Laut Wackwitz sollen die Container anschließend weitergenutzt werden, etwa durch die gegenüberliegende Kita.

