Schule feiert Geburtstag 125 Jahre alt ist die Reichenberger Schule. Mit einem Fest wurde das Jubiläum gefeiert.

Großer Andrang am Kinderkarussell: Auf dem Schulfest in Reichenberg wurde am Freitag 125-jähriges Bestehen gefeiert. © Norbert Millauer

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Reichenberger Schule wurde am Freitag ein Schulfest gefeiert. Auftakt war eine Feierstunde in der Kirche. Dem schloss sich ein buntes Treiben im Schulgelände an.

Die Schüler hatten sich in den Tagen zuvor in einer Projektwoche auf verschiedene Weise mit der Geschichte ihrer Schule beschäftigt und Beiträge zum Fest vorbereitet. Dessen Veranstalter war der Schulförderverein.

zur Startseite