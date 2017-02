Schule braucht mehr Anmeldungen Die Gemeinde Großschönau rechnet mit 16 neuen Kindern für die Grundschule Waltersdorf. Doch auch die haben zum Teil andere Wünsche.

Die Grundschule Waltersdorf. © Matthias Weber

Ob es im kommenden Schuljahr eine erste Klasse an der Grundschule in Waltersdorf geben wird, ist derzeit noch völlig unklar. Schon in den vergangenen beiden Jahren sind hier keine ABC-Schützen mehr eingeschult worden, sondern nur an der Grundschule in Großschönau. Und auch in diesem Jahr scheint es wieder sehr knapp zu werden.

In der Gemeinde Großschönau mit dem Ortsteil Waltersdorf gibt es zwei Schulbezirke. Der Bahnübergang an der alten Webschule in Großschönau bildet quasi die Grenze. „Wir haben wieder eine schwierige Situation bei der Gesamtschülerzahl“, berichtete Bürgermeister Frank Peuker (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Wie knapp es im Schuljahr 2017/2018 bei der Klassenbildung wieder zugeht, zeigen die Zahlen, die Sachgebietsleiterin Marion Schwager nannte. Um drei erste Klassen bilden zu können, sind nach dem vom sächsischen Schulgesetz vorgegebenen Klassenteiler – der bei 28 Schülern liegt – 57 Anmeldungen nötig. Die Mindestklassenstärke liegt in der Grundschule bei 15 Schülern. Das Einschulungsalter haben im Schulbezirk Großschönau 36 Kinder und in Waltersdorf 18. Demnach könnte es 54 Schulanmeldungen geben. Das wird es aber nicht. „Durch eventuelle Rückstellungen, Anmeldungen an Freie Schulen und Förderschulen werden es weniger Schüler sein“, schilderte Marion Schwager.

Nach derzeitigem Stand sind es deswegen bereits zehn Kinder weniger. Aber die die Zahl könnte sich noch bis zur Schulanmeldefrist nach oben oder unten bewegen, je nachdem, wie sich die Eltern letztendlich entscheiden. „Es laufen auch noch einige Förderschulanträge“, schildert die Sachgebietsleiterin. Mit 16 Anmeldungen wird in der Gemeindeverwaltung momentan aus Waltersdorf gerechnet. Davon sind sieben Kinder aus Waltersdorf und die anderen aus dem Bereich von Großschönau, der oberhalb der Bahnlinie liegt. Hier ist aber bereits bekannt, dass einige Eltern eine Einschulung ihres Kindes in der Grundschule Großschönau anstreben und das auch beantragen wollen. Sechs Umschulungsanträge von den Schulbezirk Waltersdorf in den Großschönauer liegen bereits im Gemeindeamt vor. Die Kinder wohnen gleich hinter der Bahnlinie, heißt es.

Für die Grundschule Großschönau könnte es 28 Anmeldungen geben, wovon zwölf Erstklässler aus Hainewalde kommen würden. Das ist in einer Vereinbarung mit Hainewalde nach der dortigen Schulschließung so geregelt worden. Insgesamt wird also derzeit von 44 Anmeldungen für die neuen ersten Klassen in der Gemeinde ausgegangen. Weil es in den beiden letzten Jahren ähnlich aussah, gibt es jetzt an der Grundschule in Waltersdorf nur eine dritte und eine vierte Klasse. An der Grundschule Großschönau gibt es dagegen jeweils zwei erste, zweite und vierte Klassen sowie eine dritte Klasse.

Erst in der Gemeinderatssitzung im April wird gesagt werden können, ob und wie viele erste Klassen im Ort gebildet werden können. „Das ist aus unserer Sicht der frühestmöglich Zeitpunkt“, sagt Frank Peuker. Für Birgit Noack, die beide Grundschulen leitet, wäre das noch rechtzeitig. „Am 16. Mai müssen wir die Einschulungsbriefe an die Eltern verschickt haben“, sagt sie.

