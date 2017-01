Schule bekommt neue Elektroanlage Laußnitz muss modernisieren. Manche Geräte sind schon fast 35 Jahre alt.

© René Plaul

Die Gemeinde Laußnitz will in den nächsten Monaten ein Problem in der Grundschule lösen. Sie möchte die Elektroanlage des Gebäudes auf den neuesten Stand bringen. „Die Schule wurde 1983 gebaut“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. „Die Elektroanlagen und die Schaltschränke sind jetzt einfach mal dran.“ Ein Planer hat in den vergangenen Monaten die entsprechenden Vorarbeiten erledigt. „Jetzt wird die Ausschreibung vorbereitet“, sagt Joachim Driesnack.

Die Gemeinde will das nötige Geld für die Arbeiten in den nächsten Haushalt einstellen und auch das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ bemühen. Der Haushalt als Arbeitsgrundlage für die Verwaltung und den Gemeinderat soll voraussichtlich im Frühjahr verabschiedet werden. Wenn er genehmigt ist, könnte die Gemeinde auch mit den Arbeiten in der Grundschule beginnen. Die neue Laufbahn und die neue Weitsprunganlage, an denen schon gearbeitet wurde, könnten dann schon fertig sein. (SZ/pre)

