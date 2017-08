Schuldspruch nach Pub-Schlägerei Der Prozess gegen ein Ex-Mitglied der Riesaer Drogenszene endet so kurios, wie er begonnen hat.

Es sei „ein seltsames Verfahren“ gewesen, das selbst der Vorsitzende Richter Alexander Keller feststellte, nachdem er das Urteil verlesen hatte. Kurios war schon die Art und Weise, wie der Prozess um die Schlägerei vor dem Irish Pub an der Klötzerstraße zustande gekommen war: Keines der drei Opfer war offenbar sonderlich an einer Strafverfolgung interessiert gewesen, nur durch dritte Augenzeugen kam es demnach überhaupt zu einer Anklage gegen zwei mutmaßliche Täter – die dann von den Zeugen entlastet und schließlich freigesprochen wurden. Stattdessen stellte sich während der Verhandlung heraus, dass ein 27-Jähriger allein die heftigen Faustschläge verteilt haben soll.

Dass auch diese Version nicht ganz der Wahrheit entsprochen haben dürfte, wurde im Lauf der Verhandlung recht deutlich sichtbar. Zeugen widersprachen sich oder offenbarten seltsame Erinnerungslücken. Das alles wohl aus Angst, gehörten die mutmaßlichen Schläger doch zu einer Riesaer Drogenbande. Die Geschichte sei „von Mafia gar nicht mal so fern“, sagt Alexander Keller dann auch über die Geschichte, die hinter der Abreibung am Irish Pub steht.

Dass der Angeklagte an jenem Tag am 31. Januar 2015 zugeschlagen hatte, sieht das Schöffengericht allerdings als erwiesen an. Drei der vier Faustschläge könnten wohl auf sein Konto gehen. Der vierte und heftigste Schlag ging dagegen wahrscheinlich von einem anderen Täter aus.

So seltsam die Verhandlung ablief, so seltsam erscheint auf den ersten Blick auch das Urteil. Angesichts der Beweislast ist eindeutig, dass der gebürtige Riesaer schuldig gesprochen werden muss. Zudem ist er nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt: Sechs Einträge stehen für ihn im Bundeszentralregister zu Buche, ein bunter Strauß aus Körperverletzungen und Drogendelikten in den verschiedensten Formen, die erste bereits vor zwölf Jahren.

Zudem stand der junge Mann noch unter Bewährung, als er das Trio vor dem Pub mit seinen Fäusten bearbeitete. Und doch entscheidet das Schöffengericht am Ende darauf, die 14-monatige Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen. Die Staatsanwältin hatte zwei Monate mehr gefordert – ohne Bewährung. „Im Grunde ist der Gesetzesverstoß in Ihrem Fall so schwer, dass wir nicht sagen können: Sie kriegen Bewährung“, erklärt Alexander Keller am Ende das Urteil des Schöffengerichts. „Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit.“

Denn zur „ganzen Wahrheit“ gehört auch, was der Angeklagte zum Ende Verhandlung über seine persönlichen Verhältnisse gesagt hat – nachdem er bis dahin keine Silbe von sich gegeben hatte. Erst nach dem Plädoyer der Staatsanwältin erzählte er – zunächst von seinem Elternhaus: vom alkoholkranken Vater, der starb, als der Angeklagte nicht einmal im Grundschulalter war – und von seinem Ersatzvater, seinem Kickbox-Trainer Michael R. Er erzählt, wie er im Jugendalter von zu Hause auszog, trotzdem weiter zur Schule ging und die Realschule mit 2,0 abschloss. Und wie er immer tiefer hineinrutschte in die Riesaer Drogenszene, in der Michael R. mindestens bis zu seiner Verhaftung bei einer Razzia im Mühlenviertel eine Schlüsselrolle eingenommen haben soll.

Auch die Gefängnisstrafen brachten den Riesaer nicht davon ab, weiter Straftaten zu begehen. Direkt nach der Haftentlassung 2014 machte er da weiter, wo er aufgehört hatte. Selbst parallel zu seiner Lehre als Immobilienkaufmann, die er später mit einer Einser-Note abschloss, sei er immer noch mit dem Freundeskreis verbunden gewesen, habe beispielsweise Kurierfahrten übernommen. Erst als er 2016 bei einer dieser Fahrten von der Polizei erwischt wurde, habe er endgültig mit seinen kriminellen Freunden gebrochen. Um einer Haftstrafe zu entgehen, packte er umfangreich gegen sie aus, mindestens einer seiner ehemaligen Freunde sitzt mittlerweile im Gefängnis. Im Gegenzug muss er die Rache seiner früheren Freunde fürchten. Seine Verwandten seien bedroht worden, die Reifen seines Wagens zerstochen, sagt er mit brüchiger Stimme.

Das sei ein hoher Preis und wohl das deutlichste Zeichen, dass jetzt Schluss ist mit der kriminellen Vergangenheit, befindet das Schöffengericht um Alexander Keller. Diese „massive Zäsur“ sei am Ende auch das Zünglein an der Waage gewesen. „Denn wir haben uns schon gesagt, dass wir nicht ein weiterer Baustein in Ihrem Weltbild sein wollen, nach dem Motto: Ich muss nur ein bestimmtes Prozessverhalten an den Tag legen, dann passiert mir schon nichts.“ Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 4 000 Euro an wohltätige Organisationen zahlen. Vorbei ist es für den Riesaer damit noch nicht: Es steht noch ein Verfahren am Landgericht Dresden wegen verschiedener Drogendelikte an. Auch hier stehen Freiheitsstrafen im Raum.

