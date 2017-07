Schuldspruch nach Attacke mit Bratpfanne - nach 17.30 Uhr

Ein Messer, ein Grill, eine Dose Pfefferspray und eine Bratpfanne sind die Requisiten einer geradezu filmreifen Szene, die sich im Oktober 2014 im Asylbewerberheim in der Nieskyer Fichtestraße ereignete und über die am Dienstag das Schöffengericht Weißwasser zu befinden hatte. Eine Rolle spielten bei dem Vorfall außerdem eine Stichverletzung am Arm und eine Beule am Kopf. Die Protagonisten: ein Wachmann, seine Kollegin und drei alkoholisierte Asylbewerber. Unter Anklage stand der libysche Asylbewerber Ali K.* (37). Ihm warf die Staatsanwaltschaft unter anderem schwere Körperverletzung vor.

Nach Darstellung des Geschädigten, dem Wachmann Peter B.* (45), entwickelt sich die Dramaturgie der Ereignisse in der Nacht auf den 9. Oktober vor drei Jahren so: Gegen 1.20 Uhr kommen Ali K. und zwei weitere Asylberber aus dem oberen Stockwerk. Der Angeklagte hat eine Schüssel dabei, ein Messer und eine Pfanne . Die drei sind offenbar alkoholisiert. Sie wollen sich offenbar etwas zu essen machen. Der Grill steht auf dem Hofgelände um die Ecke. Schon auf dem Weg dorthin treten sie gegen die Tür des Wachraums. Als es draußen immer lauter wird und der Lärm an Ruhestörung grenzt, beschließt Peter B. für Ordnung zu sorgen. Seine Kollegin bleibt im Wachzimmer. Die Aufforderung, leiser zu sein, quittiert einer der Asylbewerber – gegen ihn ist ein Prozess inzwischen abgeschlossen – mit einem tätlichen Angriff. Peter S. ist eingeklemmt. Hinter ihm ist die Tür, die nach außen aufgeht. Nach links und rechts kann er nicht ausweichen.

Noch sechs Tage vorher hätte ihn sein Wachhund aus dieser bedrohlichen Situation befreit. Aber das Tier ist nicht mehr im Einsatz, weil die Leiterin der Unterkunft beklagt hatte, unter einer Allergie gegen Hundehaare zu leiden. Peter B. greift zu der Dose „Black Pepper“, dem Pfefferspray, das er für alle Fälle mit sich führt, und setzt zwei der Asylbewerber fürs Erste außer Gefecht. Für Ali K. reicht die Dosis nicht mehr. Er schlägt den Wachmann mit der flachen Seite der Pfanne auf den Kopf, macht eine Halsabschneidegeste und will mit dem Messer auf den Oberkörper des Wachmanns einstechen. Reflexartig wehrt Peter S. den Stich ab. Er wird am Unterarm verletzt, schafft es aber dennoch Ali K. das Messer im anschließenden Handgemenge abzunehmen und aus der Gefahrenzone zu schaffen. Er reicht es seiner Kollegin durch das Fenster ins Wachzimmer, die inzwischen die Polizei alarmiert hat. Danach fliegen Flaschen und Pflastersteine. Die Kollegin von Peter S. bestätigt die Ereignisse in der Vernehmung durch den Vorsitzenden Richter Ralph Rehm im Wesentlichen und erklärt, dass sich an den Würfen alle drei Asylbewerber beteiligt haben.

Beim Alcomattest vor Ort stellen die Beamten der Polizei bei Ali. K. einen Blutalkoholgehalt von 0,4 Promille fest, bei der später durchgeführten Blutentnahme sind es 1,14 Promille. Die Verletzungen von Peter B. sind aktenkundig. Er wird in der Folge drei Monate krankgeschrieben.

Bei seiner Vernehmung am Dienstag räumt der Angeklagte ein, damals häufig betrunken gewesen zu sein und in der Tatnacht etwa anderthalb Flaschen Wodka getrunken zu haben. Nach seiner Schilderung hat der Wachmann die Eskalation durch einen Tritt gegen den Grill provoziert. An die Pfanne kann er sich noch erinnern, will sie aber weggeschleudert haben. Die übrigen Ereignisse sind ihm kaum mehr gegenwärtig. Auch das Messer, nicht, gibt er zu Protokoll. Er wird einige Zeit nach dem Vorfall von Niesky wegverlegt und setzt sich dann nach Belgien ab, wo er in seinem erlernten Beruf als Tischler arbeitet. Das Verschwinden von Ali K. ist auch der Grund, warum es erst drei Jahre nach der Tat zu der Verhandlung kommt.

Der Angriff auf Peter B. ist nicht die einzige Tat, die dem Libyer in der Verhandlung in Weißwasser zur Last gelegt wird.

Zuletzt musste die Polizei am vergangenen Sonnabend in das Asylbewerberheim Fichtestraße fahren. Ein Mitarbeiter hatte die Beamten angefordert, weil ein 19-jähriger Bewohner einen Feuerlöscher von der Wand gerissen hatte. Die Polizisten kennen den Weg an den Nieskyer Stadtrand gut. Erst am Vortag war eine Streife dort gewesen, weil ein 20-jähriger Bewohner in der Unterkunft randaliert und andere bedroht hatte. Vier Vorfälle sind den Beamten allein im Oktober gemeldet worden, sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup. Einmal benötigte ein 34-jähriger Bewohner wegen eines „medizinisch-psychischen Problems“ Betreuung, in einem anderen Fall bestätigte sich eine gemeldete Ruhestörung nicht.

Krach unterm Dach soll es zuletzt dennoch häufiger gegeben haben. Dafür verantwortlich könnte eine Gruppe junger Albaner sein, die sich offensichtlich noch nicht voll in das Heimleben integriert hat. Der Landkreis Görlitz bestätigte bisher nur, dass die jungen Männer vom Balkan aufgrund von Problemen im Löbauer Asylbewerberheim nach Niesky verlegt worden sind. „Es ist tatsächlich so, dass es in der Gemeinschaftsunterkunft Löbau zu Konflikten zwischen Asylbewerbern albanischer Herkunft und anderen ethnischen Gruppen gekommen ist. Um die Situation zu entschärfen, wurden die Albaner auf frei gewordene Plätze in der Gemeinschaftsunterkunft Fichtestraße Niesky umgesetzt“, teilte Dezernent Werner Genau mit.

Auch dort läuft das Miteinander seit ihrer Ankunft offensichtlich nicht ohne Spannungen ab. Aus Heimkreisen ist zu hören gewesen, dass zum Beispiel die Putzpläne Anlass für Streitigkeiten sind. Ältere Bewohner sollen sich auch über die Lautstärke der jungen Männer beschwert haben, die abends gerne Alkohol trinken. Immerhin scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Zumindest die Beamten sind in dieser Woche nicht zu Hilfe gerufen worden. Der Betreiber des Heimes, die Firma BMN Stahl- und Anlagenbau, äußert sich zu möglichen Konflikten nicht und verweist auf den Landkreis.

Muss der mehr in die soziale Betreuung der Flüchtlinge investieren? „Die soziale Betreuung entspricht dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Freistaat Sachsen vereinbarten Unterbringungs- und Kommunikationskonzept“, lautet das nüchterne Fazit von Dezernent Werner Genau. Er dürfte froh sein, die große Anzahl der Asylbewerber im Landkreis überhaupt menschenwürdig unterzubringen. Auch das Heim in der Fichtestraße ist mit über 90 Bewohnern mittlerweile wieder voll belegt.

Noch im Frühjahr 2014 hat der sächsische Ausländerbeauftragte Martin Gillo gefordert, die Unterkunft in Niesky unter anderem wegen mangelnder sozialer Angebote für die Asylbewerber zu schließen. Angesichts der in die Höhe geschossenen Asylbewerberzahlen klingt das heute fast nach Luxusproblemen. In den vergangenen Monaten haben Werner Genau und seine Mitarbeiter Händeringend nach geeigneten Objekten gesucht, um die große Zahl der Flüchtlinge überhaupt unterbringen zu können. Das Heim in der Nieskyer Fichtestraße gehört dem Landkreis Görlitz mittlerweile. Er hat Gebäude und Grundstück in diesem Jahr gekauft und es nach einem Brand saniert.

Die Kritik, wonach es in der Fichtestraße zu wenige Angebote für die Asylbewerber gibt, hat Werner Genau schon im vergangenen Jahr zurückgewiesen. Es gebe Offerten, doch die würden nur schlecht angenommen. „Wir haben in Niesky eine Gruppenunterkunft ausschließlich für Männer. Es ist schwieriger, diese mit sozialen Angeboten zu erreichen, als das bei Familien der Fall ist“, lautete damals seine Erklärung.

Ob Langeweile für die Konflikte verantwortlich ist? Zumindest steht das Heim in der Vergangenheit immer wieder im Polizeibericht. Vor ziemlich genau einem Jahr ist dort beispielsweise ein Wachmann leicht verletzt worden. Drei alkoholisierte Bewohner sind damals mit ihm in Streit geraten. Nachdem er mit Messer und Bratpfanne angegriffen worden ist, alarmiert der Wachmann die Polizei.

„Die Polizei wird in den Landkreisen Bautzen und Görlitz nahezu täglich zu Asylunterkünften gerufen“, berichtet Sprecher Thomas Knaup. Ursachen seien zumeist Sachbeschädigungen sowie verbal oder tätlich geführte Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Bewohnern, die in der Form - wie bei Einsätzen im häuslichen Bereich „normaler Wohnhäuser“ auch - keine Auswirkung auf die Sicherheitslage der Öffentlichkeit hätten. „Darüber hinaus ist die Polizei im Rahmen der Streife an den verschiedenen Asylunterkünften täglich präsent und nimmt mit den objektbetreuenden Mitarbeitern Verbindung auf“, erklärte Thomas Knaup. So würden Problemfelder schnell erkannt.

