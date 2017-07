Schuldspruch nach Attacke mit Bratpfanne Ein libyscher Asylbewerber aus Niesky will sich daran nicht mehr genau erinnern.

Der Vorfall soll sich im Asylbewerberheim an der Fichtestraße in Niesky ereignet haben. © jens trenkler

Ein Messer, ein Grill, eine Dose Pfefferspray und eine Bratpfanne sind die Requisiten einer geradezu filmreifen Szene, die sich im Oktober 2014 im Asylbewerberheim in der Nieskyer Fichtestraße ereignete und über die am Dienstag das Schöffengericht Weißwasser zu befinden hatte. Eine Rolle spielten bei dem Vorfall außerdem eine Stichverletzung am Arm und eine Beule am Kopf. Die Protagonisten: ein Wachmann, seine Kollegin und drei alkoholisierte Asylbewerber. Unter Anklage stand der libysche Asylbewerber Ali K.* Dem 37-Jährigen warf die Staatsanwaltschaft unter anderem gefährliche Körperverletzung vor.

Nach Darstellung des 45-jährigen Geschädigten, dem Wachmann Peter B.*, entwickelt sich die Dramaturgie der Ereignisse in der Nacht auf den 9. Oktober vor drei Jahren so: Gegen 1.20 Uhr kommen Ali K. und zwei weitere Asylbewerber aus dem oberen Stockwerk. Der Angeklagte hat eine Schüssel dabei, ein Messer und eine Pfanne. Die drei sind offenbar alkoholisiert. Sie wollen sich wohl etwas zu essen machen. Der Grill steht auf dem Hofgelände um die Ecke. Schon auf dem Weg dorthin treten sie gegen die Tür des Wachraums. Als es draußen immer lauter wird und der Lärm an Ruhestörung grenzt, beschließt Peter B. für Ordnung zu sorgen. Seine Kollegin bleibt im Wachzimmer. Die Aufforderung, leiser zu sein, quittiert einer der Asylbewerber – gegen ihn ist ein Prozess inzwischen abgeschlossen – mit einem tätlichen Angriff. Peter S. ist eingeklemmt. Hinter ihm ist die Tür, die nach außen aufgeht. Nach links und rechts kann er nicht ausweichen.

Noch sechs Tage vorher hätte ihn sein Wachhund aus dieser bedrohlichen Situation befreit. Aber das Tier ist nicht mehr im Einsatz, weil die Leiterin der Unterkunft beklagt hatte, unter einer Allergie gegen Hundehaare zu leiden. Als der Angeklagte Peter B. mit der flachen Seite der Pfanne am Kopf trifft, greift der Wachmann zu der Dose „Black Pepper“, dem Pfefferspray, das er mit sich führt, und setzt zwei der Asylbewerber fürs Erste außer Gefecht. Für Ali K. reicht die Dosis nicht mehr. Der macht eine Halsabschneidegeste und will mit dem Messer auf den Oberkörper des Wachmanns einstechen. Reflexartig wehrt Peter B. den Stich ab. Er wird am Unterarm verletzt, schafft es aber dennoch, Ali K. das Messer im anschließenden Handgemenge abzunehmen und aus der Gefahrenzone zu schaffen. Er reicht es seiner Kollegin durch das Fenster ins Wachzimmer, die die Polizei alarmiert hat. Danach fliegen Flaschen und Pflastersteine. Die Kollegin des Wachmanns bestätigt die Ereignisse in der Vernehmung durch den Vorsitzenden Richter Ralph Rehm im Wesentlichen.

Beim Alcomattest vor Ort stellen die Beamten der Polizei bei Ali. K. einen Blutalkoholgehalt von 0,4 Promille fest, bei der später durchgeführten Blutentnahme sind es 1,14 Promille. Die Verletzungen von Peter B. sind aktenkundig. Er wird in der Folge drei Monate krankgeschrieben. Bei seiner Vernehmung am Dienstag räumt der Angeklagte ein, damals häufig betrunken gewesen zu sein und in der Tatnacht etwa anderthalb Flaschen Wodka getrunken zu haben. Nach seiner Schilderung hat der Wachmann die Eskalation durch einen Tritt gegen den Grill provoziert. An die Pfanne kann er sich noch erinnern, will sie aber weggeschleudert haben. Die übrigen Ereignisse sind ihm kaum mehr gegenwärtig. Auch das Messer nicht, gibt er zu Protokoll. Er wird einige Zeit nach dem Vorfall von Niesky wegverlegt und setzt sich dann nach Belgien ab, wo er als Tischler arbeitet. Das Verschwinden von Ali K. ist der Grund, warum es erst drei Jahre nach der Tat zu der Verhandlung kommt.

Der Angriff auf Peter B. ist nicht die einzige Tat, die dem Libyer in der Verhandlung in Weißwasser zur Last gelegt wird. Unmittelbar nach der Entlassung aus dem Gewahrsam in Niesky soll er die Scheibe einer Modekette zerschlagen, danach vor einer Bäckerei randaliert haben. Anschließend soll er auf eine Fahrradfahrerin angegriffen haben. In einem weiteren Fall soll er Waren im Wert von knapp über 20 Euro aus in einem Supermarkt entwendet haben. Den Diebstahl räumt der Angeklagte ein und entschuldigt sich in seinem Schlusswort bei dem Wachmann.

Das Gericht hielt es für erwiesen, dass Ali K. die Taten tatsächlich begangen hat und verhängt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Sie wird zur Bewährung ausgesetzt. Für alles andere werden 180 Tagessätze à drei Euro fällig, dazu 3 000 Euro Schmerzensgeld.

zur Startseite