Schuldspruch im Netto-Prozess Bis zuletzt beteuert der Angeklagte seine Unschuld. Das Gericht glaubt ihm nicht. Das hat vor allem auf einen Grund.

Vor dem Zeithainer Netto soll Anfang 2016 ein Tunesier einen Wachmann mit einem Messer bedroht haben. Nun ist das Urteil gefallen. © Sebastian Schultz

Als sich das Schöffengericht zur Beratung zurückzieht, kämpft Kerim K.* für einen Moment mit den Tränen. Gerade hat der Staatsanwalt sein Plädoyer gehalten. Ein Jahr und zwei Monate Haft fordert er für den 33-jährigen Tunesier. Der soll, so hieß es in der Anklage, im Zeithainer Netto im Februar 2016 zuerst Schokoriegel gestohlen und anschließend einen Wachmann mit einem Steakmesser bedroht haben. Der Mann hatte sich daraufhin mit einem Tierabwehrspray gewehrt und den Tunesier zur Flucht gezwungen.

Nachdem zum Prozessauftakt Ende April bereits der Wachmann und zwei Bekannte des Angeklagten ihre Aussagen gemacht hatten, sagt am Montag auch Derjenige aus, der die Sache überhaupt ins Rollen gebracht hatte. Der 30-jährige Zeithainer hatte bemerkt, wie der Mann an der Kasse mehrere Schokoriegel in seine Hosentasche steckte – und den Wachmann informiert. „Ich hatte eigentlich auf die 50 Euro Fangprämie gehofft“, erklärt er vor Gericht. Wie die Lage später eskaliert war, davon habe er nichts gesehen. Der Wachmann habe ihm allerdings nur wenig später erzählt, dass der mutmaßliche Ladendieb ein Messer zückte. Als die Polizei den Tunesier eine reichliche Stunde nach dem Vorfall in der Wohnung von Bekannten aufgegriffen hatte, waren weder Schokolade noch Tatwaffe auffindbar. „In der Spüle lagen verschiedene Messer“, erinnert sich ein Polizist. Es sei aber nicht möglich gewesen, eines dem Angeklagten zuzuordnen.

„Ein entlastendes Indiz, aber nicht mehr“, urteilt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Es sei sein Leichtes, diese kleinen Gegenstände auf dem Fluchtweg zu entsorgen. Verteidiger Jörg Dänzer sieht die Sache anders. „Es geht bei Gericht darum, die Schuld des Angeklagten zu beweisen, und nicht darum, dass er seine Unschuld beweist.“ Er habe erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt der einzelnen Aussagen. Dänzer verweist zudem auf eine Bekannte des Angeklagten. Die hatte ausgesagt, dass sich Kerim K. im Asylheim eher als Schlichter und Übersetzer angeboten und nach anfänglichen Problemen schlechten Einfluss gemieden habe.

Dennoch spricht das Gericht den jungen Tunesier schuldig. Die Schilderungen insbesondere des Wachmannes seien glaubwürdig. Und auch die Aussagen des Zeugen aus dem Discounter würden zu den Angaben passen, die der Angeklagte gemacht habe. „Jeder der geschilderten Umstände für sich hätte vermutlich nicht gereicht“, erklärt der vorsitzende Richter Alexander Keller. Die Gesamtschau sei entscheidend gewesen. Letztendlich verurteilt das Schöffengericht den Tunesier wegen schweren räuberischen Diebstahls in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zu einer Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren ausgesetzt werden. Dass Kerim K. nicht ins Gefängnis muss, liegt laut Keller unter anderem daran, dass es sich um seine erste Tat gehandelt habe, er seitdem keine weiteren verübt und verschiedene Weiterbildungen und Sprachkurse besucht habe. „Das zeigt, dass Ihr Aufenthalt in Deutschland nicht allein durch Straftaten geprägt ist“, sagt Keller dem Angeklagten. Ob der Tunesier, der 2015 ins Land reiste, allerdings in Deutschland bleiben darf, scheint ungewiss. Sein Asylgesuch war bereits Anfang des Jahres abgelehnt worden. Ihm droht die Abschiebung.

Name geändert.

zur Startseite