Schuldner kassiert Prügel Mit Faustschlägen und Tritten in die Genitalien treiben drei Männer und eine Frau Geld ein. Die 50-Jährige ist in der Riesaer Drogenszene keine Unbekannte.

© Symbolfoto: dpa

Bei der Riesaer Polizei und Justiz ist Petra L. sprichwörtlich bekannt wie ein bunter Hund. Schon 2014 wurde ihr vorgeworfen, zu den Köpfen einer Dealerbande zu gehören und Menschen zum Handel mit Crystal zu zwingen. Die mutmaßliche Führungsriege der Bande war damals unter anderem bei einer Razzia im Mühlenviertel festgenommen worden.

Der Prozess gegen Petra L. und ihre angeblichen Handlanger verlief damals ins Leere: Der Hauptbelastungszeuge widersprach sich derart, dass sie vor dem Landgericht Dresden freigesprochen wurde. Nun steht die 50-jährige Gröditzerin gemeinsam mit drei Komplizen erneut vor Gericht. Der Vorwurf lautet räuberische Erpressung: Die Vier sollen einen Zeithainer in dessen Wohnung besucht und gewaltsam Geld eingetrieben haben, indem sie ihm noch an der Tür ins Gesicht schlugen. Anschließend soll Petra L. dem Zeithainer in die Genitalien getreten haben. Die Tat ereignete sich bereits Ende 2015 – gut ein Jahr nach dem Freispruch vor dem Landgericht Dresden.

Die Höchststrafe wären 15 Jahre

In welchem Zusammenhang die Geldforderung stand und ob das Opfer möglicherweise tatsächlich Schulden bei einem der vier Angeklagten hatte, muss der Prozess vor dem Riesaer Schöffengericht noch zeigen. Der könnte auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen: Neben dem Prozessauftakt am Donnerstagvormittag hat Richter Alexander Keller sicherheitshalber einen zweiten Verhandlungstermin am 11. April festgesetzt.

Sollte sich der Vorwurf der räuberischen Erpressung erhärten, dann drohen Petra L. und den anderen Angeklagten zwischen einem und 15 Jahren Haft. Ob es dazu kommt, ist aber noch nicht klar, betont Alexander Keller: „Sollte sich im Lauf des Verfahrens herausstellen, dass eine berechtigte Forderung bestand, dann wäre damit lediglich der Tatbestand der Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung erfüllt.“

zur Startseite