Schuldig in 19 Anklagepunkten Die Berufung eines arabischen Intensivtäters am Landgericht hatte nur wenig Erfolg. Ein erstes Urteil wurde leicht abgemildert.

Auch im Freitaler Leonardo-Hotel hatte der Asylbewerber seine Spuren hinterlassen. © Holm Helis

Eine eigene Sachbearbeiterin bei der Polizei hat nicht jeder Straftäter. Anders bei dem 30-jährigen Araber, der sich nun wegen 21 Straftaten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und in der Dresdner Innenstadt am Landgericht Dresden verantworten musste. Der Mann ist ein Intensivtäter (SZ berichtete). Seine Akte bei der Polizei ist dick. Er kam 2006 erstmals nach Deutschland, wurde im selben Jahr zu einer Haftstrafe verurteilt. 2011 schob man ihn nach Marokko ab. Doch 2014 kehrte er zurück – und wurde erneut straffällig.

Die Anklage geht davon aus, dass der Asylbewerber aus Marokko stammt. So richtig geklärt ist seine Identität aber nicht. Der Angeklagte behauptet, aus Somalia zu stammen.

Laut Gesetzeslage müsste der Mann aber – Einzelfallprüfung hin oder her – abgeschoben werden. Am Amtsgericht Pirna war er im Juni zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten Berufung ein. Vor ein paar Wochen wurde der Prozess gegen den Araber, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt, neu aufgerollt. Und diesen Mittwoch fällte das Schöffengericht in Dresden nach mehreren Verhandlungstagen sein Urteil.

Der Angeklagte wurde zu drei Jahren und einem Monat Gefängnis verurteilt. Das Gericht hielt den Mann für schuldig, 19 der 21 angeklagten Taten begangen zu haben.

Für den Diebstahl einer Tasche aus einem Cabrio unweit des Freitaler Asylheims im früheren Hotel Leonardo, lagen keine Beweise für seine Täterschaft vor, er sei nur in der Nähe des Tatorts gesehen worden. Ein weiterer Anklagepunkt wurde fallengelassen. Elf der nun verhandelten Taten hatte der gelernte Fischer selbst eingeräumt. Zwischen April und Oktober 2015 geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er beleidigte Polizistinnen auf üble Weise, beschimpfte eine Mitarbeiterin im Landratsamt in Pirna. Dem Hausmeister im Dresdner Kugelhaus drohte er, ihn zu töten. Ein anderes Mal ging er mit einem Bekannten auf Beutezug an der Prager Straße.

In einer Asylunterkunft in Neustadt habe er vor dem Hausmeister mit einem Messer herumgefuchtelt. In Freital und in Dippoldiswalde fiel der Asylbewerber ebenfalls negativ auf. In Dipps sei er – mit einem Messer im Gepäck – für Diebstähle in einem Schuhladen und kurz darauf in einem Einkaufsmarkt verantwortlich gewesen.

Der Mann war außerdem im April 2015 auch an einem Übergriff im Bus zwischen Altenberg und Dippoldiswalde beteiligt. Sein Begleiter, ein 19-jähriger, bereits dafür verurteilter Marokkaner, hatte ein Mädchen begrapscht und eine ältere Schülerin belästigt. Zwei Schüler gingen dazwischen. Sie wurden beschimpft, geohrfeigt und getreten – auch von dem nun Angeklagten. Er hatte damals bereits sein Messer dabei.

Vor einem Jahr trat der Mann schließlich in Freital einem Sanitäter, der ihm helfen wollte, in den Brustkorb. Der Asylbewerber war zuvor aus einem Fenster des Leonardo gesprungen. Er war zu Besuch, wollte aber nicht erwischt werden. Bei dem Sprung verletzte er sich am Fuß. Eine Notwehrsituation lag laut Gericht nicht vor. Der Verteidiger hatte das zuvor erklärt, da sein Mandant gegen seinen Willen behandelt worden sei. Drogen oder Alkohol spielten offenbar mehrmals eine Rolle, auf das Urteil hatte dies aber keinen Einfluss.

Forderte die Anklage als Strafmaß drei Jahre und acht Monate Haft, hielt der Anwalt zweieinhalb Jahre für angemessen. Nun wurde das Pirnaer Urteil etwas abgemildert. Die Verteidigung sagt dennoch, sie gehe in Revision. Nach der Urteilsprüfung ziehe sie den Revisionsantrag womöglich zurück. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

