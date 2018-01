Schuldenfrei und trotzdem arm

Die Schulden: Rabenau steht so gut da wie kaum eine andere Gemeinde

Finanziell steht die Kommune so gut da, wie nur wenige Gemeinden im Bundesgebiet. So beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung lediglich 62,73 Euro. Ein sehr niedriger Wert. In Deutschland gibt es nicht wenige Gemeinden, die teils mit 20000 Euro und mehr pro Einwohner verschuldet sind. Auch mit hohen Steuereinnahmen und starkem Bevölkerungswachstum gesegnete Kommunen sind wesentlich höher verschuldet als die Stuhlbauerstadt. So erreicht beispielsweise Wilsdruff einen Wert von rund 1500 Euro pro Kopf. In Dresden liegt dieser Wert etwa 200 Euro höher.

Eine zu hohe Schuldenlast macht es einer Kommune schwer bis unmöglich, bei den Banken zu niedrigen Zinssätzen frische Kredite aufzunehmen. Gleichzeitig drückt die Last der Zinsen auf das Budget. Daraus folgt de facto die Handlungsunfähigkeit. Ohne Geld können keinen Investitionen in Personal und Infrastruktur getätigt werden. Probleme, die Rabenau nicht kennt. Hier wurden im vergangenen Jahr nur 6000 Euro Zinsen an die Bank gezahlt. Der derzeitige Schuldenstand von Rabenau beläuft sich auf 276000 Euro. Im vergangenen, im laufenden und im kommenden Jahr werden und wurden die Verbindlichkeiten mit 63000 Euro im Jahr getilgt. Würde die Kommune keine neuen Kredite aufnehmen und weiterhin wie bisher tilgen, wäre sie in vier bis fünf Jahren schuldenfrei. Doch, dass dies tatsächlich so eintritt, ist unwahrscheinlich.