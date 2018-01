Schuldach vom Winde verweht Der Sturm vom Donnerstag hat vor allem die Ortsteile getroffen. Nicht nur der Unterricht in der Oberschule fiel aus.

zurück Bild 1 von 4 weiter Große Teile des Daches der Oberschule Lommatzsch wurden vom Sturm beschädigt. © Gerhard Schlechte Große Teile des Daches der Oberschule Lommatzsch wurden vom Sturm beschädigt.

Zahlreiche Bäume wurde entwurzelt und versperrten die Straßen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Herabgefallenen Dämmplatten liegen vor der Oberschule in Lommatzsch.

Nur noch Schrott ist dieses Auto, das in Wuhnitz von Bäumen beschädigt wurde.

Lommatzsch. Konrad Schwäbe muss noch warten. Der dienstälteste Lommatzscher Stadtrat sollte am Donnerstagabend zur Sitzung verabschiedet werden. Schwäbe, der seit 1990 dabei und auch stellvertretender Bürgermeister ist, hat aus Alters- und persönlichen Gründen um Entbindung von seinem Mandat gebeten. Doch der Abschied muss verschoben werden. Wegen des Sturmes wurde die Stadtratssitzung kurzerhand abgesagt.

Freuen konnte sich dagegen die Mädchen und Jungen der Oberschule Lommatzscher Pflege. Für sie war der Freitag tatsächlich ein freier Tag. Aus Sicherheitsgründen wurde der Unterricht komplett abgesagt. Etwa ein Viertel des Flachdaches des Schulgebäudes ist vom Winde verweht. Nicht nur die Dachpappe, sondern teilweise auch die Dämmung wurde zerstört. „Am Abend waren die Schäden und deren Folgen nicht abzuschätzen. Vorsichtshalber haben wir deshalb den Unterricht am Freitag abgesagt. Wir sind froh, dass niemand durch herabfallende Teil zu Schaden gekommen ist“, so Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Derzeit ist das große Aufräumen angesagt. Container stehen auf dem Gelände, dort werden die Styroporplatten entsorgt. Spätestens am Sonnabend sollen diese Arbeiten beendet sein. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Sie gehe aber derzeit von deutlich mehr als 10 000 aus. Etwa ein Viertel des Daches sei betroffen. Auf den ersten Blick sehe es aber so aus, dass die Dampfsperren nicht beschädigt sind. Wasserschäden seien deshalb nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu befürchten. „Wir gehen davon aus, dass am Montag der Unterricht wieder regulär durchgeführt werden kann“, so die Bürgermeisterin. Wohl aber nicht in allen Räumen, denn teilweise gingen Fensterscheiben zu Bruch.

Kleinere Dachschäden verursachte der Sturm am Bürgerhaus und an Wohngebäuden. Ansonsten wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. In zahlreichen Ortsteilen war die Stromversorgung unterbrochen, so unter anderem in Wachtnitz und Daubnitz. In einigen Ortsteilen saßen die Bewohner auch am Freitag noch ohne Strom da.

Familie kann nicht ins Haus zurück

Besonders in den dörflichen Ortsteilen wütete der Sturm heftig. In Wuhnitz, aber nicht nur dort, wurden etliche Bäume umgerissen. Ganz schlimm traf es ein Grundstück am Teich. Dort sind gleich mehrere Bäume umgestürzt. Sie begruben nicht nur einen Pkw unter sich, der nur noch Schrott ist, sondern beschädigten auch einen Flüssiggastank. Es trat Gas aus, doch die Feuerwehr konnte das stoppen. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Auch das Dach des Hauses wurde zerstört. Fünf Menschen mussten ihre Wohnung verlassen. Eine Familie konnte am Abend nicht mehr in ihr Haus zurück, teilt die Stadt mit.

Mehr als 35 Feuerwehrleute sowie Bauhof und Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren am Donnerstag bis in die Abendstunden im Einsatz. In der Nacht folgte noch ein Einsatz in Mögen in Folge umgekippter Bäume auf die Stromleitung.

Bauhof und Stadtverwaltung waren am Freitag damit beschäftigt, Schäden durch Bäume aufzunehmen und zu beseitigen. Absperrungen erfolgten aufgrund der Schadenslagen und würden vorrangig abgearbeitet.

