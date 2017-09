Schuld sind kaputte Fahrradbremsen

Bundespolizei verhaftet gesuchten Görlitzer Görlitz. In der Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag ein 22-Jähriger von der Bundespolizei festgenommen worden. Nach dem Görlitzer fahndete die örtliche Staatsanwaltschaft seit Juni dieses Jahres per Haftbefehl. Im Vorfeld hatte das Amtsgericht Görlitz wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Jugendfreiheitsstrafe von acht Monaten angeordnet. Der junge Mann wurde der Justizvollzugsanstalt am Postplatz zugeführt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit. (szo)

Ukrainer wegen des Verdachts der Schwarzarbeit zurückgeschoben Görlitz. Bundespolizisten haben zwei Ukrainer als Schwarzarbeiter überführt. Die 39 und 42 Jahre alten Männer wurden Donnerstagabend an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf als Insassen eines Reisebusses festgestellt. Bei der Kontrolle ergaben sich widersprüchliche Aussagen zu ihrem Reisegrund. Beide Beschuldigte gaben später an, für eine polnische Firma in Krakau zu arbeiten und von ihrem Chef den Auftrag erhalten zu haben in Hannover einen Messestand aufzubauen. Da sie die hierfür notwendigen Genehmigungen nicht vorlegen konnten ergab sich der Verdacht der unerlaubten Erwerbstätigkeit in Deutschland. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird beiden Ukrainern ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen. Möglicherweise liegt auch ein Verstoß gegen das Sozialgesetzbuch (SGB III) vor. Im Anschluss wurden beide Personen nach Polen zurückgeschoben und den polnischen Behörden übergeben. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit. (szo)

Unbekannte zerstechen Autoreifen Görlitz. Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 21.30 und 23Uhr, die Reifen eines Ford Mondeos zerstochen, der in Görlitz auf der Konsulstraße parkte. Weiterhin zerkratzen diese den Pkw mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden betrug in etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

33-Jähriger verstößt gegen 0,5-Promille-Grenze Niesky. Polizisten haben am Donnerstagnachmittag auf der Bautzener Straße in Niesky bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen Ford angehalten. Bei dem 33-Jährigen Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet 0,7 Promille. Da der Mann gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen hatte, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit dem Fall befassen. Auf den Betroffenen werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. (szo)

Motorrad aus einem Schuppen gestohlen Mittelherwigsdorf. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte ein Motorrad der Marke Yamaha aus einem Schuppen an der Straße Kleine Seite in Mittelherwigsdorf entwendet. Die Täter brachen das Vorhängeschloss des Schuppens auf und entfernten dieses. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. Der Wert des Zweirades wurde auf rund 1500 Euro geschätzt. Bei dem Bike aus dem Baujahr 1983 fehlen die Spiegel als auch die Motorabdeckung an der linken Seite. Zudem ist der linke Hauptständer gebrochen. Zugelassen war die Yamaha nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet international nach dem Motorrad. (szo)

Versuchter Diebstahl eines Multicars Ebersbach-Neugersdorf. Kriminelle haben zwischen Dienstag und Donnerstag das Beifahrerfenster eines auf der Spreedorfer Straße in Ebersbach abgestellten Multicars aufgebrochen. Die drangen in die Kabine ein und versuchten vergeblich, das Fahrzeug zu starten. An dem Kleinlaster entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Fahrräder aus einer Garage entwendet Krauschwitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Krauschwitz in eine Garage an der Straße Zum Schulmeisterweg eingebrochen. Sie entwendeten daraus ein schwarzes Damenrad der Marke Pegasus sowie ein schwarzes Damen-E-Bike der Marko Kalkhoff Sahel. Der Eigentümer bezifferte den Schaden mit insgesamt rund 3350 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet international nach den Zweirädern. (szo)

Außenfassade in Weißwasser beschmiert Weißwasser. In Weißwasser haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Außenfassade einer Einkaufspassage an der Berliner Straße beschmiert. Die Täter brachten mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz sowie weitere verbotene Symbole auf. Ein Verantwortlicher schätzte den Schaden auf etwa 2000 Euro. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (szo)