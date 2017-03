Schulcontainer verschwinden Die neuen Räume sind fertig und können bezogen werden.

Die Schulcontainer an der Grundschule Käthe-Kollwitz in Riesa haben ausgedient. Die Kinder können die Räume beziehen. © Andreas Weihs/Archiv

Die Container auf dem Sportplatz der ersten Grundschule Käthe-Kollwitz haben ausgedient: Nachdem erst der Schulbetrieb in die Module ausgelagert worden war, hatten diese zuletzt als provisorischer Hort gedient. „In den Containern war es auch okay, nur etwas beengt. Aber jetzt wieder in unseren Räumen zu sein, ist schon prima“, sagt Hortleiterin Thiemuth Weimert. Am meisten fällt ihr die neue Akustik in den Zimmern auf – das große Manko vor der Sanierung. „Der Lärmschutz in den Räumen ist eine echte Verbesserung“, so Weimert. Knapp 200 Kinder, davon 37 Förderschüler, besuchen derzeit den Hort und werden dort von einem Dutzend Erzieherinnen betreut.

Die Container, die die Stadt geliehen hatte, werden an der ersten Grundschule nun nicht mehr gebraucht. Sie sollen bis Ende März verschwunden sein. Nach einigen Ausbesserungsarbeiten soll der Sportplatz im April wieder nutzbar sein. Komplett beendet sind die Bauarbeiten an der Kollwitz-Schule jedoch noch nicht. Noch in diesem Jahr folgen energetische Maßnahmen am Schulhaus und bis 2019 soll auch das derzeit noch wenig ansehnliche Außengelände verschönert werden. (SZ)

