Schulcomputer werden teuer Statt der geplanten 10 000 muss Struppen 13 000 Euro für die Laptops und Tablets der Grundschüler ausgeben.

Die Grundschule Struppen wurde mit transportlablen Computern ausgestattet. © Marko Förster

Laptops und Tablet-PCs für die Grundschule Struppen anzuschaffen, wird teurer als erwartet. Der Gemeinderat beschloss die Mehrkosten in der letzten Sitzung einstimmig. Ursprünglich seien rund 10 000 Euro eingeplant gewesen, so Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU). Nun kosteten die neuen Geräte allerdings etwa 3 000 Euro mehr. Die Mehrkosten könne man aus der nicht benötigten Rücklage für die Kreisumlage zahlen. Im Zuge der Sanierung der Struppener Grundschule wurde das derzeitige PC-Kabinett zu einem Klassenraum umgebaut. Der Platz wird dringend benötigt, wenn im nächsten Schuljahr zwei erste Klassen eingeschult werden. Um dennoch mit Computern arbeiten zu können, hat die Gemeinde entschieden, eine drahtlose Internetverbindung in der Schule zu installieren und die Laptops und Tablets in einem Wagen aufzubewahren, der von Klassenraum zu Klassenraum gefahren werden kann. (SZ/kk)

