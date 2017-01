Schulbus mit kaputter Türscheibe Einige Eltern sind entsetzt. Eine Gefahr hat laut Regiobus nicht bestanden. Die Alternative wären frierende Schüler gewesen.

Eine kaputte Scheibe und Glassplitter im Schulbus sorgen für heftige Debatten. © Symbolfoto: dpa

Was die Eltern am Montagfrüh sahen, konnten einige von ihnen nicht glauben. Der Schulbus, der die Schüler von Westewitz über Hochweitzschen in die Großweitzschener Grundschule oder zu Anschlussbussen bringt, hatte eine eingeschlagene Glasscheibe in einem Teil der Hintertür. Glassplitter sollen im Bus gelegen haben, teilte ein Westewitzer dem DA mit. Er und die Eltern fragen sich, ob die Fahrerin überhaupt hätte weiterfahren dürfen. „Wird der Schulbus zur Gefahrenquelle? Wieso war der Bus noch in Betrieb?“ fragt der Westewitzer bei Facebook.

„Die Fahrerin hat mit dem Bus die Haltestelle in Eichardt touchiert. Dabei ist eine Scheibe am hinteren Ausstieg kaputt gegangen“, so Steffen Holzapfel von Regiobus. Die Scheibe, die aus einer Art Sicherheitsglas bestehe, sei nicht vollkommen herausgebrochen gewesen. Es hätten sich kleine Glassplitter gebildet und im Bus verteilt. „Die Fahrerin hat den Schaden dem Disponenten gemeldet. Ihrer Einschätzung nach konnte der Bus langsam weiterfahren“, so Steffen Holzapfel. Fest stand bereits zu diesem Zeitpunkt, dass es keine Alternative in Form eines Ersatzbusses gibt. „In der sogenannten Frühspitze sind alle Busse im Einsatz. Wir hätten keinen Bus schicken können, der die Kinder übernimmt“, so Steffen Holzapfel.

Die Fahrerin habe größere Schüler gebeten, aufzupassen und alle Einsteigenden auf das Problem hingewiesen. Unglücklich verlief allerdings das Aussteigen der Grundschüler in Großweitzschen. Sie verließen den Bus durch die hintere Tür mit der kaputten Scheibe und mussten durch die Glassplitter laufen. „Das hätte nicht passieren dürfen“, so der Westewitzer.

Die Alternative wäre gewesen, den Bus nach dem Touchieren stehenzulassen. Dann hätten die Kinder und Jugendlichen an den nachfolgenden Haltestenstellen stehen bleiben müssen. Eine kurzfristige Information wäre nicht möglich gewesen. „Damit das nicht passiert und die Schüler in der Kälte stehen müssen, hat sich die Fahrerin für die Weiterfahrt entschieden“, sagte Holzapfel. Auch Schüler, die in Anschlussbusse umsteigen müssen, hätten diese verpasst.

In Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Haltestelle im Ortsteil Eichardt. „Der Schaden wurde uns und auch der Versicherung von Regiobus gemeldet“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Vor Jahren sei die Haltstelle schon einmal beschädigt gewesen.

zur Startseite