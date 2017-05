Schulbücher aus Bayern für Pirna Weil die Weißenburger den bestern Service bieten, erhielten sie den Zuschlag.

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Aufträge zur Lieferung von Schulbüchern und Arbeitsheften für die Schulen in seiner Trägerschaft nach einer Ausschreibung vergeben. Das Material für das kommende Schuljahr liefert für das Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde mit der Außenstelle Altenberg und für das Weißeritz-Gymnasium in Freital die Firma Buchhandlung C. Roemke & Cie aus Köln. Insgesamt sind dafür 89 Angebote eingegangen.

Einen weiteren Auftrag hat der Kreis für das Berufliche Schulzentrum in Pirna mit der Außenstelle Wirtschaft sowie die Schule für geistig Behinderte in Pirna und Polenz, die Schule zur Lernförderung in Pirna und Ehrenberg sowie die Schule für Erziehungshilfe in Pirna vergeben. Hier hat das Unternehmen Europäischer Buch- und Logistikvertrieb aus Weißenburg in Bayern den Zuschlag erhalten. Hier gab es 88 Bieter für den Auftrag. Insgesamt geht es bei den beiden Aufträgen um eine Summe von 259 000 Euro, wie der Landkreis im Europäischen Amtsblatt mitteilt.

Da es sich bei Schulbüchern um preisgebundene Waren handelt, spielte der Preis bei der Vergabe keine Rolle. Entscheidend waren die Serviceleistungen, welche die Buchhändler für die Schulen angeboten haben. (SZ/fh)

