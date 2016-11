Schulbergstrolche lernen kochen Ein Vater bereitet mit den Kindern einen Gemüseeintopf zu. Die vielen Köche haben das Essen nicht verdorben.

Toni Rumpelt hat mit den Kindern der Vorschulgruppe der Kita Schulbergstrolche einen Herbsteintopf gekocht. © Dietmar Thomas

Lisa-Marie, Lilly, Pepe und die anderen Kinder sind schwer beschäftigt. Sie schnippeln Kartoffeln und Möhren. Die werden später zu einem Eintopf mit Hühnchenfleisch verarbeitet. Es ist das erste Mal, dass die Kinder der Vorschulgruppe der Kita Schulbergstrolche gemeinsam ein Mittagessen zubereiten. Die Idee, den Kindern etwas über das Kochen beizubringen, hatte der Vater eines der Kinder, Toni Rumpelt. Er arbeitet als Koch in einem Restaurant am Kriebsteinsee. Erzieherin Ramona Möbius-Tänzer war ebenso begeistert wie die Kinder. „Bisher haben wir immer nur gebacken. Das Kochen ist eine völlig neue Erfahrung“, sagt Ramona Möbius-Tänzer.

In einem Topf auf dem Herd köchelt ein Huhn vor sich hin. „Wir kochen das Gemüse mit der Brühe vom Huhn, das ergibt einen würzigeren Geschmack, als wenn wir Wasser nehmen würden“, sagt Toni Rumpelt. Einer der Jungs stopft sich ein Stück rohe Kartoffel in den Mund. „Das gibt Bauchweh“, ermahnt ihn die Erzieherin.

So ganz nebenbei lernen die Kinder einiges über das Kochen. Zum Beispiel, welche Zutaten man für den Eintopf braucht. Das Huhn ist mit Sellerie, Möhren und Zwiebeln angesetzt, erklärt Toni Rumpelt den Kindern. Auch Kräuter wie Schnittlauch und Petersilie kommen zum Einsatz. Und natürlich dürfen Pfeffer und Salz nicht fehlen. Einige Kinder helfen auch schon zu Hause beim Kochen. „Ich habe schon mal Wurst für die Nudeln geschnitten“, berichtet Lisa-Marie stolz.

Die Möhren und Kartoffeln sind fertig geschnippelt und in einem Topf gelandet. Während die Kinder mit ihrer Erzieherin an die frische Luft gehen, lässt Toni Rumpelt den Eintopf weiter garen. In der Zwischenzeit bereitet er den Nachtisch zu. Eine Grütze aus süßen Kirschen mit Stracciatella-Quark und Vanillesoße. Obenauf kommt eine Kapstachelbeere, die auch Physalis genannt wird.

Beim gemeinsamen Essen erlebt Erzieherin Ramona Möbius-Tänzer eine Überraschung. Ein Kind, das sonst kein Gemüse ist, langt jetzt beim Eintopf richtig zu. Auch den anderen Kindern schmeckt es hervorragend. „Es ist nichts übrig geblieben und auch der Nachtisch kam gut an“, so die Erzieherin. Toni Rumpelt bekommt sogar einen Heiratsantrag. Eines der Mädchen fragt ihn, ob er schon eine Frau habe.

Durch den Naturgarten, der zur Kita gehört, haben die Kinder schon einiges über Nahrungsmittel gelernt. Die gemeinsame Kochstunde hat allen Spaß gemacht. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Kinder mit solcher Begeisterung dabei sind. Toni Rumpelt verdient ebenso ein großes Dankeschön wie sein Arbeitgeber, der die Zutaten zur Verfügung gestellt hat“, sagt Ramona Möbius-Tänzer. Und sie freut sich, dass Toni Rumpelt demnächst mit einer weiteren Gruppe der Kita kochen will.

