Schulbänke wie zu Kaisers Zeiten Das Ebersbacher Schulmuseum wird nach einem halben Jahr wiedereröffnet. Mit Möbeln, die wirklich wie die vor 100 Jahren aussehen.

Wie zu Kaisers Zeiten, so sieht es im Ebersbacher Schulmuseum jetzt wirklich aus. Der Klassenraum wurde mit neuen alten Möbeln eingerichtet und sogar die Lichtschalter getauscht. © privat

Der Freundeskreis Schulmuseum Ebersbach hatte in den vergangenen Wochen viel zu tun. Die Wiedereröffnung des Museums steht unmittelbar bevor. Am Sonnabend geht es wieder los mit dem Schulbetrieb wie vor 100 Jahren. Und dann in wirklich stilsicherem Ambiente. Die Besucher sitzen nun in Dreierbänken, die zwar alt aussehen, aber ganz neu gebaut wurden. Der Ortschaftsrat Ebersbach habe sich erfolgreich um Fördermittel aus dem Programm „Land (auf) Schwung Mittelsachsen“ bemüht, so Christine Müller von Freundeskreis.

Den Eigenanteil hatte der Ortschaftsrat aus seinem Etat finanziert, das den Ebersbachern laut Eingemeindungsvereinbarung zusteht. Mit dem Geld waren die historisch nachempfundenen Schulbänke in der Holzwerkstatt der Diakonie in Hartha in solider Handwerksarbeit neu gebaut worden. „Nun ist es möglich, eine ganze Klasse im Museumszimmer unterzubringen und die Schüler ,Unterricht zu Kaisers Zeiten‘ authentischer als vorher erleben zu lassen“, so Christine Müller.

Bei den Schulbänken hört es noch nicht auf. Altes Mobiliar wurde beschafft und aufgearbeitet, antike Lampen und Lichtschaler installiert und der Schulraum vorgerichtet. Auch das Einräumen der Schränke und Regale sei nun abgeschlossen. Das Schulmuseum wird nicht nur von Schulklassen besucht. Auch die Teilnehmer von Klassentreffen schauen sich gern in den Räumen um. Für die Öffentlichkeit ist das Schulmuseum an jedem ersten Sonnabend des Monats geöffnet.

Wiedereröffnung Schulmuseum im Dorfgemeinschaftshaus Ebersbach, Sonnabend, 9 bis 12 Uhr

