Schulausbau kommt voran

Die energetische Sanierung der Turnhalle in Hermsdorf ist so gut wie abgeschlossen und im neuen Grundschulanbau ist der Innenausbau voll im Gange. Damit laufen die Arbeiten so, wie es die Planung vorsieht, sagt Andreas Liebscher (parteilos), Bürgermeister von Hermsdorf im Erzgebirge. In dem neuen, einstöckigen Gebäudeteil, der an das Schulhaus gebaut wird, entstehen ein Konferenzraum, eine Garderobe und neue Sanitäranlagen mit Behindertentoilette. „Die Außenfassade ist so gut wie fertig“, sagt Andreas Liebscher. Innen sind die Handwerker noch beschäftigt. Derzeit werden die Toiletten gefliest und die Decken eingezogen, berichtet das Gemeindeoberhaupt. Bis zu den Weihnachtsferien soll nach Möglichkeit alles fertig sein.

Seit den Osterferien wird auf dem Schulgelände gebaut. Der Schulbetrieb wird nicht beeinflusst, da die Baustelle vom Schulhaus abgetrennt ist. Die neuen Räume sollen dann multifunktional genutzt werden, das heißt, auch Vereine können in den neuen Anbau. Größte Errungenschaft ist aber ein Fahrstuhl, der künftig Rollstuhlfahrern ermöglicht, problemlos in jedes Stockwerk des Schulgebäudes zu gelangen, auch ins Untergeschoss, wo die Turnhalle ist. Auch dort wurde gebaut. Die Fenster wurden ersetzt. Außerdem ist jetzt ein Prallschutz an den Wänden und Heizung und Beleuchtung wurden erneuert, so Bürgermeister Liebscher.

630000 Euro kostet allein der Anbau samt Fahrstuhl. 75 Prozent der Gesamtsumme werden vom Land gefördert, wofür die Gemeinde lange gekämpft hat. Die restlichen 176 000 Euro müssen aus eigener Tasche bezahlt werden. Dazu hat die Gemeinde einen Kredit aufgenommen. Für die neuen Fenster in der Turnhalle gibt es Geld aus dem Fördertopf „Brücken in die Zukunft“.

