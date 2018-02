Schulanmeldungen am Christlichen Gymnasium

Riesa. Am Mittwoch, dem 28. Februar, erhalten alle Viertklässler in Sachsen die Bildungsempfehlung für die weiterführende Schule.

Das Christliche Gymnasium „Rudolf Stempel“ Riesa, Lange Straße 51, steht in diesem Zusammenhang für die Schulanmeldungen des Schuljahres 2018/19 am 28. Februar von 8 bis 18 Uhr, am 1. März und 2. März von 8 bis 15.30 Uhr und am 5. März von 8 bis 18 Uhr zur Annahme der betreffenden Unterlagen zur Verfügung.

Bitte bringen Sie die Original-Bildungsempfehlung, eine Kopie der Geburtsurkunde sowie eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der 4. Klasse Ihres Kindes mit. (SZ)

