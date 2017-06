Schulabschluss mit Note 1,2 Der 2017er ist ein starker Jahrgang. Sowohl am Gymnasium als auch an den Oberschulen der Region.

Gute Zeugnisse für Schüler in Bischofswerda und Neukirch. © PR

Rund 170 Schülerinnen und Schüler in Bischofswerda und Neukirch bekamen jetzt ihre Abschlusszeugnisse. Beste Absolventin des Goethe-Gymnasiums Bischofswerda ist Helene Klanthe. Sie machte ihr Abi mit 1,2. Insgesamt vier Abiturienten erreichen einen Durchschnitt, der besser als 1,5 ist, sagte Detlef Hummitzsch, Oberstufenberater am Gymnasium. Insgesamt sei man mit den Leistungen der Schüler zufrieden. Der Gesamtdurchschnitt von 2,3 entspricht haargenau dem der beiden Vorjahre. Von 61 Zwölftklässlern waren 60 für die Prüfungen zugelassen. 58 bestanden.

Auch an den Oberschulen Bischofswerda und Neukirch gibt es Schüler, die die Schule mit einem Durchschnitt von 1,2 verlassen. Beste Absolventin der Schiebocker Oberschule dieses Jahres ist Alma Ullrich. An der Oberschule „Am Valtenberg“ in Neukirch gibt es zwei 1,2-Abschlüsse. Erreicht wurden sie von Sarah Paul und Ayline Noack. Neukirchs Schulleiter Michael Hubrich ist mit dem Abschneiden „seiner“ Zehner „sehr zufrieden“: Alle 49 Schüler bestanden. Von den elf Hauptschülern der Valtenberg-Oberschule erreichten drei den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Einer von ihnen geht nun im neuen Schuljahr den Realschulabschluss an, die anderen beiden beginnen eine Lehre.

An der Oberschule Bischofswerda haben ebenfalls alle 44 Realschüler die Prüfungen der zehnten Klasse bestanden, sagte Schulleiterin Sabine Grünke. Von den 13 Hauptschülern machten drei den qualifizierenden Abschluss. (SZ/ir)

zur Startseite