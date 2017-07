Schulabriss teurer als geplant Das sorgt für kritische Fragen zur Bretniger Grundschule. Jetzt beginnen die Arbeiten am Rohbau.

Jetzt beginnen die Arbeiten am Rohbau für die neue Grundschule in Bretnig. Diskussionen gab es jetzt noch um den Abriss des Altbaus. © Matthias Schumann

Von der Schule aus DDR-Zeiten in Bretnig sind kaum mehr Spuren zu sehen. Ein paar Betonplatten vom Hof liegen noch. Wo die Schule stand, klafft ein Loch. Anfang der Woche rollten die Bauzäune an. Der eigentliche Schulbau kann beginnen. Bisher lief der Abriss. Der wirkt aber allerdings nach und sorgte jetzt auch für eine Debatte im Stadtrat. Denn der Abriss kommt deutlich teurer als vorgesehen. Für bohrende Nachfragen und Skepsis sorgte das vor allem in der Bretnig-Hauswalde Fraktion im Großröhrsdorfer Stadtrat. 81 000 Euro muss die Stadt zusätzlich anweisen. Vier Nachträge schlagen zu Buche.

Nachtrag 1 betrifft die Westfassade sowie eine sogenannte Sandschüttung im Fußboden – in weiten Teilen des Gebäudes. Die war mit einer Mineralwolle vermischt. Diese musste mühevoll per Hand herausgefischt und getrennt entsorgt werden. Damit seien etliche Leute 14 Tage lang beschäftigt gewesen. Außerdem waren in der Westfassade unter anderem quecksilberhaltige Bauteile entdeckt worden.

Nachtrag 2 betrifft einen Estrich, der durch gefährliche Stoffe belastet war. Die konnten nicht wie geplant herausgelöst werden. Nachtrag 3 stand neben Nachtrag 1 besonders in der Diskussion. So musste zum Abtransport von Abrissmaterial noch eine Baustraße errichtet werden.

Und Nachtrag 4 hängt eng mit dem ersteren zusammen. Wegen des Anteils von Mineralwolle in jenem Sandgemisch mussten höhere Entsorgungskosten gezahlt werden. Die insgesamt erheblichen Mehrkosten hatte nun das Abrissunternehmen bei der Stadt geltend gemacht.

Kreuzverhör im Stadtrat

Die Verwaltung musste sich deshalb im Rat schon fast einem Kreuzverhör unterziehen und viele kritische Fragen gefallen lassen. Dabei schwang Unverständnis mit und die Frage, warum so manche Dinge nicht eher bemerkt wurden. Aus den Bauunterlagen der Schule, einem DDR-Standard-Gebäude, hätte doch einiges ersichtlich werden müssen, so der Vorwurf. Die waren aber offenbar nicht zur Hand. Thema Baustraße: Die hätte doch Bestandteil der Ausschreibung sein müssen, merkte ein Rat an. Oder sei überhaupt von der ausführenden Firma selbst einzuplanen gewesen – weil die Baustraße schlicht dazugehört, schätzte ein anderer Rat ein. Und: Wurde der belastete Giebel nicht beprobt? Warum wurde die Mineralwolle im Fußboden nicht eher entdeckt, obwohl sie offenbar ziemlich flächendeckend eingebaut war? Welches Planungsbüro war mit den Proben beauftragt, um das möglicherweise heranzuziehen?

Ein solches Gebäude sei eben immer risikobehaftet, gab die Leiterin der Bauverwaltung Kathleen Liebschner zu bedenken. Sie räumte auch ein, dass es versäumt wurde, eine Baustraße konkret mit auszuschreiben. Und proben seien durchaus teuer. So sei genau der andere Giebel unter die Lupe genommen worden. Da habe es die Schadstoff-Probleme nicht gegeben. Auch die Schadstoffe in der sogenannten Sandschüttung seien eben bei der Größe des Gebäudes nicht aufgefallen. Im Detail blieben bei einigen Räten wohl doch Fragen offen und nicht jeder Rat war mit den Aussagen zufrieden. Andreas Gäbler: „Ich kann dem nicht zustimmen.“ Schließlich gab die Mehrheit aber das Geld frei.

Es geht los

Insgesamt investiert die Stadt 3,2 Millionen Euro in den Schulbau. Vergeben sind die Arbeiten für den Rohbau. Den wird die Firma Steinle Bau aus Oschatz für 605 000 Euro errichten. So zumindest das Angebot. Damit würde die Stadt wiederum Geld sparen. Die Kostenschätzung des Planungsbüros für die Tief-und Rohbauleistungen lag bei 761 385 Euro. Zwei Bewerber habe es nur gegeben. Die Oschatzer lieferten das wirtschaftlichste Angebot. Der zweite Bieter habe seine Leistungsfähigkeit nicht nachweisen können, hieß es.

Unterdessen haben die Oschatzer Bauleute am Mittwoch ihre Baucontainer aufs Gelände gehoben. Es geht los mit dem Rohbau. Das sollte es eigentlich schon eher. Die Stadt stehe mittlerweile ziemlich unter Zeitdruck und der Baugrund sei schwierig. Die Stadt ringe um jeden Tag.

