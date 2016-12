Schul- und Kitaessen wird teurer Zehn Cent mehr wird das Mittagessen ab Januar kosten. Als Grund nennen die Küchen den Mindestlohn.

Der Klassiker: Nudeln mit Tomatensoße. © dpa

Mehrere Dresdner Essenslieferanten wollen ihre Preise fürs Schul- und Kita-Essen zum Jahreswechsel erhöhen. Wie das Unternehmen „Sodexo“ den Eltern mitteilte, müssten die Gehälter der Mitarbeiter angepasst werden, da der gesetzliche Mindestlohn steigt. Er wird zum 1. Januar um 34 Cent auf 8,84 Euro pro Stunde angehoben. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht geplant. Ein Mittagessen soll zehn Cent mehr kosten, im Jahr also knapp 20 Euro. Sodexo gehört zu den größten Versorgern von Kitas und Schulen in Dresden. Mit derselben Begründung hat sich auch der Berliner Lieferant „Menüpartner“ an die Eltern gewandt. Auch er will den Essenspreis um zehn Cent pro Menü erhöhen, um sein Personal weiterhin bezahlen zu können, heißt es in dem Schreiben.

Erst im Sommer sind viele Dresdner Eltern aufgefordert worden, mehr Geld für die Verpflegung ihrer Kinder zu bezahlen. Grund für den Anstieg waren neue Vereinbarungen zwischen den Eltern und den Essensanbietern sowie eine veränderte Besteuerung der Küchenleistungen. Bedürftige Familien haben in Dresden weiterhin die Möglichkeit, finanzielle Hilfe für das Mittagessen ihrer Kinder von der Stadt zu erhalten. (SZ/sr)

zur Startseite