Schul-Klos müssen noch ein bisschen länger halten

In der Turnhalle Herwigsdorf sind die Toiletten und der übrige Sanitärbereich sanierungsbedürftig. Die Maßnahme wurde nun verschoben. © Rafael Sampedro

Eigentlich wollte die Gemeinde Rosenbach noch in diesem Jahr den Sanitärtrakt der Turnhalle in Herwigsdorf sanieren. Doch das Vorhaben wurde jetzt auf den Sommer 2018 verschoben. „Wir lagen mit den Angeboten für die Ausschreibung rund 60 000 Euro über den veranschlagten Kosten“, informierte Bürgermeister Roland Höhne (CDU) jetzt im Gemeinderat. Man habe die Ausschreibung daher am 18. September zurückgezogen. Im Dezember will die Gemeinde das Vorhaben erneut ausschreiben. Dann hofft der Bürgermeister auf günstigere Angebote.

Grund für die teuren Angebote sei die aktuelle Marktsituation im Baugewerbe. „Dieses Jahr war die Bauwirtschaft total ausgelastet“, sagt Bürgermeister Höhne auf SZ-Nachfrage. Weil sich daher kaum Unternehmen auf die Ausschreibung beworben hätten, habe man nur wenige und viel zu teure Angebote erhalten. Insgesamt sind für die Sanierung des Sanitärtrakts 135 000 Euro Kosten veranschlagt. Erneuert werden sollen unter anderem Umkleiden, Duschen und Toiletten. „Bisher hatten wir nur den baulichen Teil ausgeschrieben“, sagt Höhne. Wenn aber allein dafür die Angebote schon so weit über den veranschlagten Kosten lägen, könne er das unmöglich bei den zu erneuernden Sanitäreinrichtungen einsparen.

Bei der Sanierung will der Bürgermeister keine Abstriche machen, sondern einfach eine günstigere Wettbewerbssituation nutzen. Dazu musste aber auch die Frist für die Förderung der Baumaßnahme aus Bundesmitteln verlängert werden. Die ursprüngliche Frist sah vor, dass die Gemeinde die Sanierung bis April 2018 hätte abschließen und abrechnen müssen. „Die Frist ist nun bis Ende 2018 verlängert worden“, sagt der Bürgermeister.

Bei der erneuten Ausschreibung im Dezember erwartet der Bürgermeister die Angebote aus der Bauwirtschaft bis Ende Januar. Als Baubeginn für die Sanierung des Sanitärtrakts ist dann der Juni 2018 vorgesehen. Bis spätestens zum Ende der Sommerferien 2018 solle die Sanierung dann abgeschlossen sein. (SZ/mva)

