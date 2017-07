Schuhladen schließt Die Inhaber geben ihren „Schuhpunkt“ in der Elbgalerie auf. Aber das Geschäft wird nicht lang leer stehen.

Der „Schuhpunkt Riesa“ in der Elbgalerie schließt. Der letzte Ausverkaufstag wird der letzte Sonnabend im August sein. © Symbolbild/Sebastian Schultz

Dort, wo der „Schuhpunkt Riesa“ gerade seinen Räumungsverkauf macht, werden auch zukünftig Schuhe verkauft. Das Inhaberehepaar Hartmut und Beate Möllmer aus Zinna bei Torgau geben ihr Geschäft in der Elbgalerie auf. „Wir haben das Rentenalter erreicht“, erklärt Hartmut Möllmer auf Anfrage. Ihr Laden habe zur ersten Generation in der Elbgalerie gehört. „Wir sind seit Anfang an dabei, seit 1998.“ Dass keines ihrer Kinder den Betrieb weiterführen wollte, findet der Geschäftsmann sogar ganz gut. „Dann wären wir nie zur Ruhe gekommen. Durch den Onlinehandel wird es ja auch nicht gerade einfacher“, sagt Möllmer. Einen eigenen Onlineshop aufzubauen, habe sich nicht gelohnt.

Der Mietvertrag für den „Schuhpunkt“ läuft jetzt noch bis 31. August. Der letzte Ausverkaufstag wird der letzte Sonnabend im August sein. Mehr oder weniger nathlos geht der Schuhverkauf danach aber weiter. Das Ladeninventar konnten die Möllmers an den Schuhhändler P+P Schuhvertrieb loswerden. Das Unternehmen aus dem sächsischen Vogtland eröffnet voraussichtlich am 1. September seine neue Filiale in der Elbgalerie. „Viel umgebaut werden muss im Laden zum Glück nicht“, erklärt Mitarbeiter Jörg Roscher. Wesentlich verändern werde sich durch die Ladenübernahme weder das Sortiment noch das Erscheinungsbild des Schuhgeschäfts.

