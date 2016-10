Schuhkartons voller Geschenke Ein Rabenauer Verein sammelt wieder für Weihnachtspräsente für Kinder in Osteuropa. Jeder kann mitmachen.

Heidemarie Erler sammelt Weihnachtsgeschenke für Kinder in Osteuropa. Die Aktion geht bis zum 15. November. © Karl-Ludwig Oberthür

Bei Heidemarie Erler in Rabenau geht es jetzt schon weihnachtlich zu. Die 62-Jährige kauft bei Sonderangeboten ordentlich ein: Stifte, Malbücher, Bonbons, Schoko, Unterwäsche. Zudem beschäftigt sie etliche ältere Damen in der Umgebung, die Gestricktes vorbeibringen: warme Mützen und Schals, Handschuhe und Strümpfe. Dazwischen liegen Häkelpuppen. Denn Heidemarie Erler organisiert in der Region das „Weihnachten im Schuhkarton“. Sie betreibt eine von 750 deutschen Sammelstellen. Mitmachen kann jeder.

Welche Idee steckt hinter der Aktion?

Die Initiative stammt ursprünglich aus Amerika. Die Idee: Kindern, deren Eltern sich kaum oder keine Weihnachtsgeschenke leisten können, eine Freude machen. Bereits in ein Päckchen in Schuhkartongröße passe einiges hinein, so die Überlegung: Süßes, Kreatives, Praktisches. Nach Deutschland kam die Idee Mitte der Neunzigerjahre. Der christlich orientierte Verein „Geschenke der Hoffnung“ organisiert die Aktion im deutschsprachigen Raum. Vergangenes Jahr wurden hier 360 000 Weihnachtsgeschenke gepackt. Weltweit waren es 11,2 Millionen Päckchen.

Wie groß sollten die Päckchen sein?

Es geht im wahrsten Sinne um den Schuhkarton. „Am besten eignet sich ein Standardkarton für Schuhgröße 39 bis 41“, sagt Heidemarie Erler. Damit die Pappe nach Geschenk aussieht, soll der Karton schön gestaltet sein. „Man kann ihn mit Geschenkpapier bekleben oder bemalen“, sagt die Rabenauerin. Noch zu beachten wäre, für wen das Geschenk sein soll. Unterschieden werden dabei Jungs und Mädchen sowie verschiedene Altersgruppen: zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder zehn bis 14 Jahre.

Was darf in ein Päckchen hinein?

Der Verein hat sich einen Leitspruch fürs Packen zurecht gelegt. „Was zum Spielen, was zum Naschen, was zum Anziehen, was zum Waschen“, zählt Heidemarie Erler auf. Dabei solle man praktisch denken, auch wegen der strengen Zollbestimmungen. Als Spielsachen eignen sich Kuscheltiere, Autos, Murmeln, Bälle, Bilderbücher ohne Texte, Schach, Domino, Würfel; aber auch Kreatives wie Stifte, Malfarben und Pinsel, Bastelsets oder Knete. Wer für ein größeres Kind packt, kann Schulbedarf ins Päckchen legen. Hygieneartikel wie Zahnputzzeug oder Duschbad werden gern genommen, allerdings keine Seife. Erler: „Der Geruch zieht überall hin, Seifen sind daher ungeeignet.“ Bei den Süßigkeiten sollte es einfache Blockschokolade sein, harte Bonbons, Kaugummi oder Traubenzucker. Aussortiert werden dagegen Kekse, Nüsse, Pfefferkuchen, Gummibärchen, Hohlkörper und alles mit Füllungen – auch dies lässt der Zoll sonst nicht passieren.

Passt Kleidung wirklich ins Päckchen?

Auf jeden Fall. „Man glaubt gar nicht, was so ein Schuhkarton alles fassen kann. Wir haben da sogar schon einen kleinen Schneeanzug untergebracht“, erzählt die Rabenauerin. Gut lassen sich Unterwäsche, warme Socken, Leggins, Mützen, Schals und Handschuhe einpacken, sogar Fleecepullover, Sweatshirts oder Jogginghosen. Die Mädchen freuen sich zudem über Haargummis und Spangen.

Was kostet ein Geschenk?

Einfache Spielsachen, Kleidung, Süßigkeiten und Hygieneartikel – alles zusammengerechnet, reichen etwa 15 Euro. Zudem bittet der Verein um eine Überweisung von acht Euro für den Versand. Denn die Pakete werden in ein Zentrallager nach Berlin gebracht, dort versandfertig gemacht und dann per Lkw in die Empfängergebiete gefahren. Die Geschenke aus der Region Freital–Rabenau werden bei Weihnachtsfeiern in Schulen, Kinderheimen und Dorfgemeinschaften in Weißrussland, Moldawien, Polen, Tschechien und der Slowakei verteilt. Dafür sind vor Ort Helfer des Vereins zuständig.

Wo kann man sein Geschenk abgeben?

Die Päckchen werden von den evangelischen Pfarrämtern angenommen. Auch verschiedene Händler unterstützen die Aktion. So sammelt Deichmann-Schuhe im Weißeritzpark Freital, ebenso Mayers Markenschuhe im Kaufland auf der Wilsdruffer Straße. Weitere Abgabestellen in Freital sind Lathis Wohnkomfort auf der Poisentalstraße, Kathrins Schneiderei auf der Dresdner Straße und die Verkaufsstelle von Bombastus an der Wilsdruffer Straße. In Hänichen nimmt der Landhandel Päckchen an. Zudem packen viele Schulen und Kindergärten Weihnachtsgeschenke im Schuhkarton ein. Die Sammelaktion läuft bis zum 15. November.

Mehr dazu hier

zur Startseite