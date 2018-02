Schuhhaus schließt Die Kette „Anika“ hatte erst vor einem knappen Jahr das Traditionshaus Eberhard auf der Hauptstraße übernommen. Jetzt ist schon wieder Schluss.

Schluss, aus, Ende: Der Nachfolger des Schuhhauses Eberhard, Hauptstraße 79, schließt auch. © Sebastian Schultz

Riesa. Folien mit der Aufschrift „Ausverkauf“ kleben seit einigen Tagen auf den Schaufenstern des Schuhhauses Anika. Der Laden an der Hauptstraße schließt. Dabei hatte die Filiale der Handelkette aus Neustrelitz erst vor einem knappen Jahr eröffnet. Doch nun steckt Anika in einem Insolvenzverfahren. „Wir wollen unser Filialnetz verschlanken“, erklärt Geschäftsführer Jörg Ullbrich. Anika betreibt nach seinen Aussagen deutschlandweit 60 Schuhgeschäfte, die meisten davon in Ostdeutschland. Der stationäre Handel in mittelgroßen Städten wie Riesa ist aus seiner Sicht nicht mehr zu retten. „Da werden in einigen Jahren nur noch Läden wie Mäc Geiz übrig bleiben. Mehr gibt die Kaufkraft nicht her“, sagt Jörg Ullbrich. Die Lage der Riesaer Filiale habe man schlichtweg überschätzt. „Der Standort hat nicht das gehalten, was wir uns davon versprochen haben.“ Endgültig Schluss sein werde Ende März.

An gleicher Stelle hatte zuvor 20 Jahre lang das Familienunternehmen Eberhard aus Strehla Schuhe verkauft.

