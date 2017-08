Schuhfabrikler treffen sich In Löbau sind über 130 Jahre lang Schuhe hergestellt worden. Daran erinnern sich ehemalige Mitarbeiter bei einem Treffen.

Ehemalige Beschäftigte der früheren Löbauer Schuhfabrik treffen sich am 7. September im „Häus’l am Berg“ in Löbau. Dazu sind alle eingeladen, die in der Schuhfabrik gearbeitet haben, so Heidi und Armin Otto, die das Treffen organisieren. Bis 1992 wurden in Löbau Schuhe produziert. Das Werk bestand über 130 Jahre. Hergestellt wurden, je nach Saison, Winterstiefel oder Sandalen. Seit etlichen Jahren treffen sich die Ehemaligen regelmäßig.

Der Betrieb firmierte während seiner langen Geschichte unter verschiedenen Namen: „Trabant“ hießen die Treter aus Löbau, später auch „Löwen-Herrenschuhe“. 1992 schloss der Betrieb mit 300 Mitarbeitern, 1996 wurde er abgerissen. Übrig geblieben ist ein Backsteingebäude an der Handwerkerstraße, das heute Wohnungen beherbergt. Auf der restlichen Fläche entstanden neue Häuser. (SZ/rok)

Treffen der Ehemaligen aus der Schuhfabrik, 7. September, 14 Uhr, „Häus’l am Berg“, Richard-Wagner-Straße in Löbau. Parkmöglichkeiten an der Gaststätte

