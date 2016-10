Schuhe von Lastwagen gestohlen Insgesamt nahmen die Unbekannten sechs Paletten mit je 20 Kartons Damen- und Herrenschuhe mit – im Wert von rund 20 000 Euro.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Unbekannte haben in Grimma 120 Paar Schuhe von einem Lastwagen gestohlen. Die Täter öffneten das an der Raststätte Muldental Nord abgestellte Fahrzeug gewaltsam, wie ein Polizeisprecher in Leipzig am Mittwoch mitteilte.

Insgesamt wurden sechs Paletten mit je 20 Kartons Damen- und Herrenschuhe entwendet. Der 36 Jahre alte Fernfahrer hatte den Diebstahl am späten Dienstagabend bemerkt. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 20 000 Euro. (dpa)

zur Startseite