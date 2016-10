Aus dem Gerichtssaal Schuhe, Strümpfe und immer wieder Schnaps Im Alter von fast 70 Jahren hat ein Rentner eine kriminelle Karriere eingeschlagen. Es wird langsam bedrohlich für ihn.

Ein ungewöhnlicher Fall. Sechs Anklageschriften hat die Staatsanwältin verlesen – sie zählte 22 Diebstähle auf, davon vier mit Waffen, und vier Schwarzfahrten in Dresdner Straßenbahnen. Das Besondere ist nicht nur, dass alle Taten zwischen April und Oktober dieses Jahres passierten, die Justiz also recht schnell war. Bemerkenswert ist auch der Angeklagte. Ein 70-jähriger Mann, der zwar immerhin monatlich 1 000 Euro Rente bekommt, aber sich mit zwei weiteren Obdachlosen ein Zimmer in einem Wohnheim teilt.

Erste Verurteilung 2014 wegen Diebstahls, 2015 wegen Hausfriedensbruchs, im März dieses Jahres wieder Diebstahl. Die Geldstrafen hat der Witwer alle abgesessen, sagt er, 205 Tage. Nur im letzten Gefängnis sei es gut gewesen. „Was ist bei Ihnen schiefgegangen?“, wollte Richter Roland Wirlitsch mehrfach von dem Mann wissen. Doch der blieb eine Antwort schuldig. Ein Alkoholproblem? „Nein!“ Alkohol und Tabak machten sein Leben schön.

Schon beim Verlesen der Anklageschriften war er immer tiefer in sich zusammengesackt. Laut Staatsanwaltschaft soll er immer wieder in Supermärkten gestohlen haben – Schnaps, Bier, Lebensmittel, mal ein Steak, mal Fischstäbchen. Bei Streifzügen durch die Prager Straße stahl er zweimal Schuhe, Damensocken, ein Armband und ein T-Shirt. Weil in seiner Bauchtasche ein Taschenmesser war, läuft der Beutezug durch die Innenstadt als Diebstahl mit Waffen.

Der Mann, der bei allen Taten erwischt worden war, hat auch vor Gericht alles zugegeben. Mehr, als dass ihm sein Geld nicht ausgereicht habe, sagte er nicht. Der Bruder des Angeklagten berichtete, es sei schlimm geworden, als er seine Wohnung verloren habe. Warum? Mietrückstände, Überforderung. Und Alkohol.

Vergleichsweise lebendig wurde der Angeklagte erst, als der Richter ankündigte, er werde prüfen, ihm eine Betreuerin für seine Finanzen an die Seite zu stellen. „Nein!“, schimpfte der Mann regelrecht.

Richter Wirlitsch verurteilte den Angeklagten zu acht Monaten auf Bewährung. „Noch ein Diebstahl, und Sie gehen ins Gefängnis“, sagte der Richter. „Da gehört einer wie Sie nicht hin.“

