Schuhe für 5000 Euro gestohlen Ein rumänischer Sattelzug geriet auf einem Rastplatz an der A 14 ins Visier der Täter. Sie nahmen mehrere Paletten mit.

In der Nacht zum Freitag waren erneut sogenannte Planenschlitzer aktiv: Laut Polizei geriet ein rumänischer Sattelzug auf dem Tank-und Rasthof Muldental Nord an der Autobahn 14 ins Visier der Täter. Unbekannte waren nachts am Fahrzeug und hatten nach Aufbrechen von Werkplombe und Schloss mehrere Paletten mit Schuhen im Wert von rund 5000 Euro gestohlen.

Der 65 Fahrer der Lkw entdeckte den Schaden gegen 3 Uhr am Morgen, als er seine Fahrt fortsetzen wollte. Der Sachschaden wurde mit etwa 50 Euro angegeben. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. (DA)

