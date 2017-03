Schuhabdrücke führen zum Täter

Auf Diebestour durch Görlitz

Görlitz. Nach Anrufen aufmerksamer Bürger haben Streifen des örtlichen Reviers in der Nacht zum Dienstag gleich acht mutmaßliche Diebe gestellt. Zunächst beobachtete ein Anwohner der Goethestraße am späten Montagabend Verdächtiges. Vier junge Männer waren mit einem in Zgorzelec zugelassenen Renault zu einem leer stehenden Haus gefahren und in dieses eingedrungen. Drei Streifen sind zum Tatort geeilt und haben den Fluchtweg des unbesetzten Fahrzeuges versperrt. In dem Gebäude und in der näheren Umgebung ergriffen die Beamten die vier Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren aus Polen. Gestohlen haben diese nach dem erstem Anschein nach nichts.

Im Verlauf der Nacht ist die Polizei nach dem Hinweis eines Bürgers in den Stadtteil Rauschwalde gefahren. Dieser beobachtete zuvor, dass ein in Polen zugelassener Opel auffällig langsam durch das Wohngebiet fuhr. Streifen des Görlitzer Reviers stoppten den Wagen wenig später an der Friesenstraße. Im Inneren des Autos saßen drei Männer und eine Frau im Alter von 30 bis 36 Jahren aus Polen. Die Beamten haben zudem im Wagen zahlreiche Werkzeuge entdeckt. Dabei handelte es sich um mutmaßliches Diebesgut – nur der Tatort war bis dahin noch unbekannt. Die Beamten nahmen die vier Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Stehlgut sicher.

Im Verlauf des Morgens meldeten Anwohner der Hans-Nathan-Straße und Rosa-Luxemburg-Straße in Görlitz schließlich mehrere Kellereinbrüche und Werkzeugdiebstähle. Einer der Geschädigten erkannte Teile der zuvor sichergestellten Beute bereits wieder.

Die Kriminalpolizei führt in allen Fällen die weiteren Ermittlungen – und bedankt sich bei den aufmerksamen Görlitzern für die schnellen und genauen Informationen. Mit ihrer Hilfe wurde ein Diebstahl verhindert und bereits geschehene Straftaten zügig aufgeklärt.