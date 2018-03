Schützenverein von Unesco geehrt Das Vereinshaus in Neusorge ziert künftig ein Schild mit der Auszeichnung „Immaterielles Kulturerbe“.

Der Neusorger Schützenverein beim Sommerfest in Rothenburg 2017. © Rolf Ullmann

Neusorge. Der Neusorger Schützenverein hat es nun Schwarz auf Weiß: Er gehört zum immateriellen Kulturerbe. Ein entsprechendes Schild mit dem Untertitel „Wissen. Können. Weitergabe“ wurde den Vereinsmitgliedern im Rahmen der Delegiertenkonferenz des Schützenkreises 14 überreicht. Dazu gehören auch Schützenvereine aus Weißkeißel, Krauschwitz, Boxberg, Weißwasser und Schleife, die sich ebenfalls über diese Anerkennung freuen dürfen.

Die Unesco hatte das deutsche Schützenwesen insgesamt zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Mit der Auszeichnung können sich nun natürlich auch die einzelnen Vereine schmücken.

Das Original des Unesco-Schildes soll künftig am Vereinshaus in Neusorge seinen Platz finden, für das der Schützenverein als Träger die Verantwortung übernommen hat. Eine Kopie des Schildes will man aber auch am Schießplatz in Steinbach anbringen. Dort hat der Neusorger Schützenverein seine Trainings- und Wettkampfstätte.

Gegründet wurde der Verein im Jahre 1991. Derzeit gibt es rund 70 Mitglieder, die sich neben dem Schießsport auch der Traditionspflege widmen. (SZ/fum)

zur Startseite