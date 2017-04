Schützenstraße bleibt bis Mai dicht

Baustelle an der Schützenstrasse in Görlitz (Archivbild) © Pawel Sosnowski/80studio.net

Falls es die Temperaturen zulassen, will die Stadt am Sonnabend den neuen Asphalt auf der Kreuzung Schützenstraße/Bismarckstraße/Mühlweg einbauen. Die Kreuzung wird voll gesperrt, die Umleitung verläuft über Elisabethstraße, Joliot-Curie-Straße und Dr.-Kahlbaum-Allee. Das gilt auch für die Buslinie B. Die Haltestellen Struvestraße, Mühlweg und Emmerichstraße können nicht bedient werden. Die Ersatzhaltestellen sind in der Curie-Straße/Einmündung Struvestraße, in der Dr.-Kahlbaum-Allee in Höhe Schützenstraße und in der Dr.-Kahlbaum-Allee vor der Kreuzung Blockhausstraße/James-von-Moltke-Straße.

„Nächste Woche werden Arbeiter die Fahrbahnmarkierung auf der Kreuzung aufbringen und Schleifen für die Ampelanlage einbauen“, sagt Bauamtsleiter Torsten Tschage. Die Kreuzung soll im Laufe der Woche fertig werden. Danach ist sie wieder in drei Richtungen befahrbar. In Richtung Joliot-Curie-Straße bleibt die Schützenstraße aber voll gesperrt. Dort werden die Borde gerichtet, die Straßenabläufe instand gesetzt und Mitte Mai die Schwarzdecke eingebaut. Voraussichtlich in der Woche vom 22. bis 28. Mai sind alle Arbeiten abgeschlossen, sodass der Verkehr wieder in alle Richtungen fließen kann. (SZ/ik)

