„Schützenhaus-Umbau ist Option“ Die Stadt Glashütte will Vereine bei Veranstaltungen unterstützen. Nun bringt der Bürgermeister eine neue Idee ins Gespräch.

zurück Bild 1 von 2 weiter In Glashütte wird erwogen, das Schützenhaus zu einem Vereinshaus umzubauen. Dazu müssen aber einige Bedingungen erfüllt werden. © Foto: Stadt In Glashütte wird erwogen, das Schützenhaus zu einem Vereinshaus umzubauen. Dazu müssen aber einige Bedingungen erfüllt werden.

Markus Dreßler (40) ist Verwaltungswirt. Er wohnt in Schlottwitz und führt seit 2008 die Bürgermeistergeschäfte in Glashütte.

In der Glashütter Kernstadt haben sich in den letzten Monaten zwei Vereine gegründet. Sie haben die ersten Veranstaltungen organisiert und wollen weitere folgen lassen. Die Stadt begrüßt das und reagiert nun mit einem neuen Angebot. Vereine, die die Prießnitztalhalle nutzen möchten, sollen Stühle, Fußbodenbelag und einen finanziellen Zuschuss für die Technik erhalten. Wenn diese Angebote angenommen werden, soll der Umbau des Schützenhauses zum Vereinshaus untersucht werden. Für die SZ Anlass, bei Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) nachzuhaken.

Herr Dreßler, glauben Sie, dass Ihr Vorschlag den Vereinen in der Glashütter Kernstadt reicht?

Wichtig ist festzuhalten, dass es in Glashütte, anders als in anderen Orten, bereits zahlreiche Vereinsräume gibt. So stellt die Stadt dem Sportverein Blau-Weiß Glashütte die Sporthütte zur Verfügung, die momentan aufwendig saniert und erweitert wird. Außerdem haben die aktiven Vereine bereits 2012 im Arthur-Fiebig-Haus neue, attraktive Vereinsräume erhalten. Neben dem Mehrzweckraum, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann, steht hier eine ganze Etage mit etwa 300 Quadratmetern für Vereine bereit. Und der Schützenverein nutzt das städtische Schützenhaus.

Die Glashütter wünschen sich aber mehr, oder?

Ja, viele Glashütter denken gern an das Kulturhaus zurück und vermissen kulturelle Veranstaltungen. Wir als Stadt bemühen uns, diesen Erwartungen so gut wie möglich gerecht zu werden, organisieren Weihnachtsmarkt und Veranstaltungen. Aber wir können das nicht allein stemmen, deshalb freue ich mich, dass es neue Vereine gibt, die hier ansetzen. Unser Ziel ist es, diese Vereine so gut wie möglich zu unterstützen. So wollen wir 2017 die Prießnitztalhalle viermal kostenfrei und ausgestattet zur Verfügung stellen. Wir hoffen, dass sich auf dem Weg die Vereine und ihre Initiativen etablieren und die Glashütter Einwohner die Veranstaltungen auch besuchen. So diese Erwartung in Erfüllung geht, wollen wir unsere Idee, das Schützenhaus zum Vereinshaus umzubauen, aufgreifen.

Was muss noch geschehen?

Grundlage einer solchen Investition muss ein überzeugendes Nutzungskonzept sein, das leistbar und realistisch ist und das die Glashütter gut annehmen. Gerade hier haben wir durchaus unsere Sorgen, denn ich kann mich an viele Veranstaltungen in Glashütte erinnern, bei denen einfach zu wenig Besucher da waren. Außerdem braucht es einen leistungsfähigen Trägerverein und die notwendigen finanziellen Mittel. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, könnte 2018 mit der Planung für den Umbau begonnen werden.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

zur Startseite