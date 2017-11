Schützenfest in Cunewalde Die Gäste von der SG Kurort Hartha werden klar besiegt. Trainer Carsten John ist diesmal rundherum zufrieden.

© Symbolfoto: dpa

Handball-Sachsenliga Männer. Die Männermannschaft von der SG HVO Cunewalde/Sohland hat am Sonnabend in der heimischen Polenzhalle die Gäste von der SG Kurort Hartha klar mit 32:20 (16:9) bezwungen. Trainer Carsten John meinte nach dem Abpfiff: „Es war ein rundum gelungener Tag für uns, bis auf die Verletzung von David Horn. Wir hoffen, dass sich seine Blessur an der Hand als weniger dramatisch darstellt.“ Einen Tag nach dem Geburtstag des Trainers bescherte ihm sein Team ein nachträgliches Geschenk. Dabei war die offensive 4:2-Deckung gegen die Rückraumaktivposten Ullbricht und Gaube der entscheidende Schachzug.

Die Gäste kamen im Angriff nie wirklich in die Begegnung. Und wenn sie die Cunewalder Abwehr durchbrachen, stand ihnen mit Marcel Bergner ein erneut überragender Torhüter gegenüber. Nach fünf Minuten stand bereits ein 4:0 auf der Anzeigetafel. Auch den weiteren Verlauf der Partie bestimmten die Hausherren. „Mir hat es besonders gut gefallen, dass wir von jeder Position Gefahr ausgestrahlt haben und vor allem auch über die Außen spielten. Gerade das war zuletzt nicht unsere Stärke.“

Zur Halbzeitpause war Cunewalde/Sohland bereits auf der Siegerstraße. Aber: „Die ersten sieben Minuten in der zweiten Halbzeit waren dann die wohl beste Phase im Spiel“, bilanzierte Coach John. Ein 6:0-Lauf bescherte den Hausherren einen klaren 22:9-Vorsprung und Hartha war vorzeitig besiegt. Die Hausherren konnten dadurch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. Cunewalde/Sohland hat nun 6:10 Punkte auf dem Konto und kann frohen Mutes zum letzten Punktspiel des Jahres zum EHV Aue II fahren. Dort wartet auf die John-Schützlingen allerdings ein härterer Brocken. (fs)

Cunewalde spielte mit: Anys, Bergner; Zimmermann (1), Schulze (2), Horn (4), Hühn (2), Israel (9), Naimann (6), Richter (6), Mühlan (1), Roch und Mende (1).

