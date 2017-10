Schützende Hüllen für die Zwinger-Brunnen Die Sandstein-Kunstwerke sind bald so gesichert, dass sie gut durch den Winter kommen.

Dieses Bild bietet sich bald an den Brunnen im Zwinger. © SZ/Peter Hilbert

Derzeit können die Zwinger-Besucher die hübschen Wandbrunnen unter dem Kronentor noch bewundern. Doch nicht mehr lange. Denn Anfang November bekommen die Mitarbeiter der Zwingerbauhütte Arbeit. Dann werden sie schützende Einhausungen über den Brunnen an den Langgalerien montieren, teilt Sprecherin Petra Brommer vom Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und Immobilienmanagement mit.

Seit Jahren leisten die Hüllen aus Aluminium und Spezialfolie gute Dienste. Zwingerbaumeister Karl Schöppner hatte diese spezielle, transparente Konstruktion vom renommierten Dresdner Architekten Rainer Henke entwickeln lassen. Die Einhausungen dienen vor allem zum Schutz des feinporigen Sandsteins vor dem Frost-Tau-Wechsel im Winter. So werden die Sandstein-Kunstwerke davor bewahrt, dass sie sich voll Wasser saugen.

Indem die Brunnen schon im Herbst vor Regen geschützt werden, können die Sandsteinporen austrocknen. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass Wasser gefriert und so die Sandsteinoberfläche sprengt. Bei einigen Brunnenteilen handelt es sich um Originale aus der Bauzeit der Galerien zwischen 1714 und 1718. So sollen die Hypokampen – die Pferde des Poseidon – am mittleren Brunnen der rechten Langgalerie von Balthasar Permoser stammen. 2009 war der Winterschutz erstmals aufgebaut worden. Mittlerweile hat er sich acht Jahre lang bewährt. Zuvor hatten marode Bretterverschläge die Brunnen geschützt.

Das Umfeld im Dresdner Zwinger wird immer schöner. Die Sanierung des Wallpavillons geht dem Ende entgegen. Ein Großteil der Arbeiten ist geschafft. Derzeit wird der Westflügel der Sempergalerie saniert. Das östliche Pendant ist fertig. Alle Arbeiten sollen Ende 2018 abgeschlossen sein.

