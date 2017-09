Schützen wollen ins Schwarze treffen Am Sonnabend wird der Schützenkönig gesucht. Dabei gibt des die eine oder andere Überraschung.

Klaus Krüger testet am Mittwoch auf der Nieskyer Schießanlage Heinrichsruh nochmals seine Treffsicherheit mit dem Kleinkalibergewehr. © Jens Trenkler

Klaus Krüger liegt mit seinem Kleinkalibergewehr auf einer grauen Filzmatte der Schießsportanlage „Heinrichsruh” am Rande des Nieskyer Gewerbeparkes. Nun gilt es auf einen ruhigen Puls zu warten und nochmals tief durchzuatmen, bevor er mit dem Zeigefinger langsam den Abzug betätigt. Ein lauter Knall und schon fällt das leere Projektil zu Boden. Der begeisterte Sportschütze ist eines von derzeit 55 Mitgliedern des Nieskyer Schützenvereins. Noch vor wenigen Minuten hatte er eine ganz anderes Gerät in den Händen, den benzinbetriebenen Rasenmäher. Kein Wunder, denn am kommenden Sonnabend soll die gesamte Anlage so schick wie möglich aussehen.

Ab 10 Uhr werden sich dann die Mitglieder des Vereins sowie interessierte Bürger zum traditionellen Schützenfest treffen. Neben der Kürung des diesjährigen besten Sportschützen soll dann hier auch der Bürgerschützenkönig geehrt werden. Neben dem Adlerschießen mit dem Kleinkalibergewehr auf das 50 Meter entfernte Ziel besteht für die Gäste die Möglichkeit, auch mit dem Luftgewehr kürzer entfernte Ziele ins Visier zu nehmen.

Neben diesen sportlichen Betätigungen soll das eigentliche Vereinsleben an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. Eigens dafür wird auch der Traditionsschützenverein aus Weißwasser erwartet. Wie Gunder Kubissa, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, berichtet, sind an diesem Tag auch einige Überraschungen für die anwesende Nieskyer Bürgermeisterin geplant. „Was das genau sein wird, möchte ich heute noch nicht verraten. Sonst wäre der Überraschungseffekt ja dahin.“

Kubissa selbst ist ein Fachmann in Sachen Waffen und Munition, denn er war bis zu seiner Pensionierung auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz tätig und passt somit bestens in den Verein. „Schießsport ist vor allem das Training von Konzentration, Verantwortungsgefühl, Selbstbeherrschung und Genauigkeit. Alles Eigenschaften, welche Jugendlichen auch im Ausbildungsleben helfen können“, sagt er. Jedoch hat der Gesetzgeber mit dem Waffenrecht eine Hürde eingebaut. Bei Kleinkaliber oder stärkerer Munition muss der Schütze 16 Jahre alt sein. Es sei deshalb nicht leicht, junge Vereinsmitglieder für dieses Hobby zu gewinnen. Meist sind die Leute dann bereits in anderen Vereinen gebunden.

