Schützen wollen den Adler treffen Die Schützengesellschaft Friedersdorf feiert ab Freitag gleich doppelt.

Zum Böllertreffen des Schützenvereins Neusalza-Spremberg kamen die Schützen aus Friedersdorf vor ein paar Jahren mit diesem Nachbau einer Kanone der Festung Königstein, dem „August der Starke“. © Archivfoto: Jens Böhme

Die Schützengesellschaft Friedersdorf lädt von Freitag bis Sonntag nicht nur zu ihrem traditionellen Schützenfest, sondern parallel auch zum 10. Kreisschützenfest ein. Höhepunkte des Festes sind der traditionelle Schützenumzug am Sonnabend, ab 15 Uhr, das Kreiskönigsschießen ab 17 Uhr und die Comedyshow mit „Günti“ am Sonntag, ab 16 Uhr. Festbesucher können an einem Preisschießen teilnehmen.

Die Veranstaltung findet auf der, Festwiese Friedersdorf statt. Der Eintritt ist frei.

