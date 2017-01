Aus dem Gerichtssaal Schüsse in der Nachbarschaft Ein 22-Jähriger soll nachts eine Wohnung in Löbtau beschossen haben. Trotz schwerer Indizien bestreitet er die Vorwürfe.

© Symbolfoto: dpa

Dieser Angriff auf eine Familie mit ausländischen Wurzeln in Löbtau könnte einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben. Die Anklage gegen Tomi K. (22) stammt aus der für derartige Delikte zuständigen Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft. Danach soll der Angeklagte im Juni 2016 mindestens 16 Schüsse aus einer Luftdruck- oder Softairwaffe abgegeben haben – aus seiner Wohnung in die Wohnung der Familie gegenüber. Seit Mittwoch steht der junge Mann wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Dresden.

Laut Anklage hat er an jenem späten Sonntagabend immer wieder gezielt Schüsse auf die Wohnung abgegeben, in der ein Palästinenser (53) mit seiner Lebensgefährtin und den drei gemeinsamen Kindern wohnt. Der 53-Jährige wurde dabei einmal im Gesicht getroffen, als er auf dem Balkon nach der Ursache der ungewöhnlichen Geräusche suchte. Er hatte es zuvor Klacken gehört. „Ich dachte erst, jemand habe Steinchen gegen die Fensterscheibe geworfen“, sagte der Mann nun als Zeuge aus. Ein Diabolo-Geschoss traf ihn am linken Nasenflügel. Die Wunde habe stark geblutet. Als Erstes sprach er mit seiner Frau, dann alarmierte er die Polizei. Selbst als die Beamten dann in der Wohnung waren, schlugen dort weitere Schüsse ein.

„Ich habe weder Waffen noch Patronen“, sagte Tomi K. Er bestreitet, für die Schüsse verantwortlich zu sein. „Ich kam von meiner Freundin“, sagte er. Er habe noch eine Zigarette im Hof geraucht, da sei er von der Polizei angesprochen worden. Später hätten sie die Wohnung durchsucht, in der er mit seiner Schwester lebe. „Wie erklären Sie sich, dass auf einer der Kugeln ihre DNA gefunden wurde?“, fragte Richter Thomas Hassel, der Vorsitzende des Schöffengerichts. „Sie haben ein ernstes Problem.“ Tomi K. sagt, er könne sich das nicht erklären. Er behauptete, auch er habe Schussgeräusche gehört.

Töchter haben Angst

K. wohnt auf der anderen Straßenseite in einer Maisonette-Wohnung. Der Geschädigte und Polizisten berichteten, sie hätten immer wieder einen Mann und eine Frau in der Wohnung des Angeklagten gesehen. Möglicherweise wurde aus einem Zimmer geschossen. Immer wenn der Mann, mutmaßlich K., auf dem Balkon gesehen wurde, fielen keine Schüsse. Er habe rund 30 Schüsse gezählt, sagte der 53-Jährige. Weder er noch seine Frau, eine Tschechin, hätten jemals mit dem Angeklagten zu tun gehabt. Sie lebten seit einigen Jahren in dem Haus und hätten gute Kontakte mit den Mitbewohnern. Die Folgen seien schlimm gewesen. Seine Töchter hätten Angst, sich in der Wohnung zu bewegen. Die Geschosse seien durch das offene Fenster in Stube, Schlafzimmer und die Küche geflogen.

Eine Waffe wurde nicht gefunden. In K.s Wohnung wurde nur eine Stahlkugel und ein hölzerner Pistolengriff entdeckt, keine Diabolos. Doch K. habe sich verdächtig verhalten. Die Polizei hatte die Nachbarschaft sogar mit einem Nachtsichtgerät abgesucht, aber K. nicht angetroffen. Er behauptete, im Hof gewesen zu sein. Verteidiger Lars Pätzhorn sieht Klärungsbedarf. Er beantragte, eine weitere Zeugin zu vernehmen. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite