Schüsse in der Klosterstraße Eine Auseinandersetzung zwischen Nachbarn in Pirna eskalierte am Donnerstagabend. Auslöser war ein nicht angeleinter Hund.

Mit Schüssen aus solch einer Schreckschusspistole hat sich der bedrängte Beifahrer gewehrt. © Symbolbild/dpa

Sie hatte ihren Nachbarn nur darum gebeten, seinen Hund an die Leine zu nehmen. Was folgte, waren Schläge, Tritte, schließlich Schüsse und ein Polizei-Einsatz.

Eine 40-jährige Pirnaerin war am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und dem dreijährigen Enkel mit dem Auto zu Hause in der Klosterstraße angekommen. Weil der Hund des Nachbarn, ein Boxermischling, ohne Leine und wild spielend frei herumlief, trauten sich die drei nicht, aus dem Auto auszusteigen, sie forderten den Hundehalter auf, sein Tier an die Leine zu nehmen.

Statt der Aufforderung nachzukommen, beleidigte der 43-jährige Hundehalter das Paar, zog sich nach Angaben der Polizei dann aber in den Hinterhof des Hauses zurück. Als sich die Frau und ihr Begleiter entschlossen, aus dem Fahrzeug auszusteigen, rannte der Hund plötzlich zum Auto und steckte seinen Kopf ins Wageninnere.

Offenbar in Panik schoss der 46-jährige Beifahrer mit einer Schreckschusspistole dreimal in den Boden, um den Hund zu vertreiben, woraufhin dieser tatsächlich zu seinem Besitzer flüchtete. Der Hundehalter stürmte wütend zum Auto, schlug zunächst auf die Fahrerin ein, verletze sie und trat danach mehrfach gegen den Wagen.

Die Fahrzeuginsassen alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stand der 43-Jährige noch immer am Auto. Es stellte sich heraus, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch von Drogen stand, teilt die Polizei mit. Das Drogenproblem des Mannes sei in im Haus bekannt, berichtet die Geschädigte der SZ. „Die Situation ist unberechenbar. Alle Nachbarn leiden darunter, haben Angst vor ihm und dem Hund, aber leider haben weder die Stadt noch der Vermieter bisher etwas unternommen.“

Der 43-jährige Hundehalter muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Er durfte letztlich aber wieder in seine Wohnung an der Klosterstraße. (SZ)

