Schüsse aus fahrendem Auto

Bautzen. Zu einer Bushaltestelle mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Montag an die Dresdener Straße in Bautzen ausrücken. Unbekannte hatten hier einen Sessel entzündet. Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro.

Schüsse aus dem Auto

Hoyerswerda. In der Nacht zum Sonnabend rief ein junger Autofahrer in Hoyerswerda die Polizei, weil aus einem hinter ihm fahrenden BMW geschossen worden war. Der 21-Jährige war mit seinem Opel auf der Elsterstraße in Richtung Nardt unterwegs und hatte zusammen mit seinen drei Insassen laute Geräusche und Mündungsblitze wahrgenommen. An einer Tankstelle an der Spremberger Chaussee kontrollierte eine alarmierte Streife den weißen BMW und dessen 21-jährigen Fahrer. Im Pkw entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole samt Munition. Eine Erlaubnis zum Führen der Waffe besaß der Beschuldigte nicht. Die Beamten stellten die Pistole und Munition sicher.