Schüsse auf Harry Der vierjährige Kater wird von einem Diabolo verletzt und muss operiert werden. Nach dem Schützen wird gesucht.

Der Diabolo steckte tief im Fell, verfehlte die Wirbelsäule nur knapp.

Auf den ersten Blick verhält sich Kater Harry am vergangenen Sonnabendnachmittag so wie immer, nachdem ihn Frauchen Anja Mittelstraß wieder ins Haus gelassen hat. Der vierjährige braun-weiße Kater schmust, lässt sich streicheln, als die 29-jährige Niederauerin und ihr Lebensgefährte eine blutige Stelle im Fell entdecken.

Und nicht nur das. In der Haut steckt ein Gegenstand. „Es war offensichtlich, das etwas im Körper steckt, doch wir konnten nicht genau erkennen, was es war“, sagt Anja Mittelstraß. Sie ruft sofort den tierärztlichen Notdienst an, fährt mit dem verletzten Kater nach Coswig. Die Tierärztin operiert den Gegenstand heraus, klammert die Wunde. Über Nacht muss Harry in der Klinik bleiben, wegen einer drohenden Entzündung.

Am Sonntag pünktlich um 8 Uhr stehen die Niederauerin und ihr Freund wieder vor der Tür, holen den Kater wieder ab. „Er hat unwahrscheinliches Glück gehabt. Nur ein paar Zentimeter weiter, und das Geschoss hätte die Wirbelsäule getroffen“, sagt sie. Geschossen wurde offensichtlich mit einem Luftgewehr oder einer Luftdruckpistole. Die Niederauerin holt ein Beutelchen mit dem Diabolo hervor.

Wer der Schütze ist, weiß sie derzeit noch nicht, hat nur Vermutungen, aber keinen konkreten Verdacht. „Es kann ein Katzenhasser gewesen sein oder jemand, der sich ärgert, wenn Katzen über das Grundstück laufen“, sagt sie. Oder auch ein Dummer-Jungen-Streich. Das ist so etwas aber nicht, sondern eine Straftat. Die Tierärztin hat Anzeige bei der Polizei gestellt. Schon vor Jahren war mal auf eine Nachbarskatze geschossen worden. Dr Täter konnte damals nie ermittelt werden.

Neben Harry besitzt Anja Mittelstraß noch eine sechs Jahre alte Katze namens Lissy. „In unserem Haus gibt es schon seit vielen Jahren Katzen, diese beiden sind aber meine ersten eigenen Tiere“, sagt die Frau, die als Personal-Assistentin in Dresden arbeitet. Sie ist das, was man eine vorbildliche Katzenhalterin nennt. Beide Tiere sind kastriert und gegen alle möglichen Katzenkrankheiten geimpft. Tagsüber dürfen sie raus, nachts sind sie im Haus. Doch mit dem Herumstreunen ist es zumindest erst einmal vorbei. Harry jedenfalls darf so lange nicht aus dem Haus, bis die Wunde vollständig verheilt ist.

Auch wenn dem Kater auf den ersten Blick seine Verletzung nicht anzumerken war, hatte es ihn doch stärker erwischt. In der Tierklinik wurde auch ein verengtes Herz festgestellt, Folge des Schockzustands. Am nächsten Tag war jedoch alles wieder normal.

250 Euro mussten die Katzenhalter an Tierarztkosten aufbringen, Geld, auf dem sie sitzenbleiben, so lange der oder die Täter nicht ermittelt sind. Zwar zahlt Anja Mittelstraß das gern, wenn Harry dadurch wieder gesund wird, dennoch ärgert sie sich. „Ich möchte wissen, was in Menschen vorgeht, die auf wehrlose Tiere schießen. Die sollten sich mal vor Augen führen, welches Leid sie nicht nur den Tieren, sondern auch den Katzenhaltern zufügen“, sagt sie.

Harry hat das Gröbste inzwischen überstanden, ist auf dem Weg der Besserung. Anja Mittelstraß weiß, dass ihr Kater großes Glück im Unglück hatte. „Er hätte auch tot sein können“, sagt sie.

